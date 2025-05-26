В Ангарске продолжают укреплять береговую линию на реке Китой

— В 2024 году завершен первый этап работ: проведена расчистка берега от мусора, в том числе бетонных блоков, а также выполнена компенсация ущерба водным биоресурсам. В 2025 году начался второй этап — непосредственное укрепление береговой линии. Завершение всех работ запланировано на конец 2025 года, — отметил замминистра природных ресурсов региона Виталий Ермаченко.