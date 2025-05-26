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Пашинян пообещал изменить конституцию, если КС не одобрит соглашение с Баку

Пашинян заявил, что возможность заключения мира с Баку нельзя упускать.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал лично инициировать изменения в основном законе Армении, если Конституционный суд страны не одобрит мирное соглашение Еревана с Баку.

«Если Конституционный суд решит, что соглашение не соответствует законам Армении, то моя личная позиция заключается в том, что я инициирую внесение изменений в конституцию», — сказал он, подчеркнув, что «возможность заключения мира нельзя упускать».

Напомним, Пашинян на 79-й сессии Генассамблеи ООН не исключил, что Армения окажется в ситуации, когда во имя достижения мира будут необходимы конституционные изменения.

В своем поздравлении по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Пашинян заявил, что войны между Баку и Ереваном не будет. Более того, как он отметил, между ними будет мир, несмотря на все провокации.