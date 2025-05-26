Разгадана загадка закопанного англосаксами более тысячи лет назад таинственного сосуда

Археологи обнаружили ключевой компонент таинственного артефакта в Саттон-Ху, национальном заповеднике в Саффолке (Англия), известном благодаря англосаксонскому захоронению «корабля-призрака» седьмого века, обнаруженному в кургане между 1938 и 1939 годами. Фрагменты византийского ковша шестого века привлекли внимание исследователей с тех пор, как в 1986 году тракторная борона случайно откопала эти фрагменты.
Исследователи долгое время сомневались в предназначении артефакта, на котором изображена североафриканская сцена охоты с воинами, разнообразным оружием, львами и охотничьей собакой, сообщает CNN. Эксперты полагают, что ковш был привезен из Византийской империи и был изготовлен в Антиохии, расположенной на территории современной Турции, прежде чем столетие спустя попал на восточное побережье Британии.
В ходе раскопок в 2012 году было найдено еще несколько фрагментов этого предмета, получившего название «ковш из Бромсвелла». Но вся основа сосуда оказалась столь же неуловимой, как и причины, по которым оно находится на англосаксонском участке. Теперь загадка Бромсвелла стала немного более полной, отмечает CNN.
Прошлым летом в ходе новых раскопок была обнаружена земляная глыба, в которой находились фрагменты ковша. Тщательный анализ выявил всю основу, которая включает в себя украшения, дополняющие ступни, лапы, щиты фигур, а также отсутствующее лицо одного из воинов.
Команда также обнаружила удивительное содержимое сосуда — кремированные останки животных и человека, что пролило больше света на то, почему сосуд был захоронен. Рядом с обгоревшими костями исследователи неожиданно обнаружили неповрежденный гребень, который может содержать ДНК человека, вероятно, занимавшего высокое положение, который был похоронен более тысячи лет назад.
Глиняный блок прошел компьютерную томографию и рентген в Брэдфордском университете, прежде чем в ноябре был отправлен в Йоркский археологический фонд для более глубокого анализа. Исследовательская группа, имеющая опыт в изучении человеческих костей, органических останков и консервации, тщательно извлекла почву из ведра, анализируя каждый фрагмент по мере его появления.
Согласно пресс-релизу Национального фонда, при тщательном исследовании были обнаружены кремированные человеческие кости, в том числе части лодыжки и свода черепа, или защитная верхняя часть черепа. Исследователи также обнаружили остатки костей животных, и первоначальный анализ показал, что они принадлежали чему-то крупнее свиньи. Команда отметила, что лошади часто были частью кремационных костров древних англосаксов, что отражало высокий статус умершего человека.
Плотное скопление остатков костей, а также некоторые любопытные неизвестные волокна позволяют предположить, что первоначально останки хранились в мешке, который был помещен в ведро. Однако некоторые фрагменты костей были также найдены прямо за пределами сосуда, а пятна от медного сплава из ведра на костях указывают на то, что они были захоронены за пределами сосуда в одно и то же время, считают исследователи.
Как человеческие, так и животные кости подвергаются дальнейшему изучению и радиоуглеродному датированию, чтобы обеспечить дополнительный контекст.
Несколько кремационных захоронений в Саттон-Ху были помещены в такие сосуды, как керамические горшки и бронзовые чаши, в том числе впечатляющая бронзовая подвесная чаша, выставленная на выставке в Хай-холле. Но такие сосуды, как этот, встречаются редко, и еще ни одно из них не было найдено с кремированными останками внутри, сообщила Лора Ховарт, менеджер по археологии и взаимодействию с Национальным фондом в Саттон-Ху, в электронном письме.
Первоначальное сканирование также показало, что в ведре находились предметы погребального обихода, и исследователи кропотливо извлекли изящный, но в целом неповрежденный двусторонний гребень с мелкими зубцами и более широкими боковыми сторонами, вероятно, сделанный из оленьего рога. Гребень, в отличие от костей, не был сожжен.
Гребни, сделанные из кости и оленьего рога, были найдены как в мужских, так и в женских захоронениях, и различия в размерах позволяют предположить, что они использовались для ухода за волосами, бородами и выведения вшей.
По словам Ховарта, кислая почва в Саттон-Ху, из-за которой сгнила древесина англосаксонского корабля и остались только отпечатки досок и ряды железных заклепок, означает, что многие из костяных гребней, ранее найденных в Саттон-Ху, сохранились не очень хорошо.
Команда ученых не смогла определить пол человека по фрагментам кости, но исследователи надеются, что им удастся извлечь древнюю ДНК из гребня, чтобы узнать больше о личности этого человека.
Ученые также хотят поближе рассмотреть листья и другие растительные остатки, найденные внутри сосуда, которые могли бы дать представление о климате, окружающей среде и времени года, когда сосуд был захоронен, сказала Наоми Сьюпол, археолог-эколог, которая проанализировала находки.
«Мы знали, что этот сосуд был редкостью и ценился еще во времена англосаксов, но всегда оставалось загадкой, почему он был закопан», — сказал Ангус Уэйнрайт, археолог из Национального фонда. «Теперь мы знаем, что в нем хранились останки важного человека в сообществе Саттон-Ху. Я надеюсь, что дальнейший анализ позволит получить больше информации об этом особом захоронении».
Основание ковша, которое находится в удивительно хорошем состоянии, было найдено целым, а компьютерная томография показала концентрические кольца, которые указывают на то, что оно было изготовлено холодной штамповкой — когда металлу, такому как медь, придают форму ударными движениями без нагрева. В настоящее время нет никаких свидетельств того, что у ведра была крышка.
По-прежнему остаются вопросы о первоначальном назначении сосуда и о том, как он попал в Англию. Исследователи подозревают, что он мог быть дипломатическим подарком или был приобретен саксонским солдатом-наемником.
Новое исследование в Саттон-Ху является частью двухлетнего проекта, который начался прошлым летом и проводился Национальным фондом, специалистами по полевой археологии или FAS, Heritage, и «Команда времени». Участники проекта обнаружили фрагмент ковша в последнюю неделю месячных раскопок летом 2024 года.
На протяжении многих лет Саттон-Ху был местом многочисленных раскопок, поскольку обнаружение захоронения корабля в конце 1930-х годов изменило представление историков о жизни англосаксов. 27-метровый деревянный корабль был оттащен на полмили (0,8 километра) от реки Дебен, когда 1400 лет назад умер англосаксонский король-воин. Вероятно, это было захоронение Рэдвальда из Восточной Англии, который умер около 624 года, и он был помещен внутрь корабля, окружен сокровищами и похоронен в кургане.
В дополнение к знаменитому корабельному захоронению, в прошлом в Саттон-Ху были обнаружены королевское захоронение и англосаксонское кладбище шестого века. Археологи установили, что в 2000 году, перед строительством центра для посетителей Саттон-Ху, на англосаксонском кладбище, которое предшествовало королевскому захоронению, было 13 кремаций и девять захоронений. Считается, что похороненные здесь люди были выходцами из семей с низким и относительно высоким статусом и, возможно, даже бабушками и дедушками или прадедушками тех, кто позже был похоронен в королевском захоронении.
В этом сезоне раскопки уже ведутся на Гарден-Филд, участке, расположенном недалеко от места захоронения корабля, и будут продолжаться до конца июня, чтобы собрать больше информации об англосаксонском кладбище.
«Мы наконец—то разгадали загадку сосуда из Бромсвелла — теперь мы знаем, что это первый из этих редких предметов, который когда-либо использовался при кремации. Это замечательная смесь — сосуд из южного, классического мира, содержащий останки очень северной, очень германской кремации», — заявила Хелен Гик, эксперт по англосаксонским делам Time Team.