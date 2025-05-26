Разгадана загадка закопанного англосаксами более тысячи лет назад таинственного сосуда

Несколько кремационных захоронений в Саттон-Ху были помещены в такие сосуды, как керамические горшки и бронзовые чаши, в том числе впечатляющая бронзовая подвесная чаша, выставленная на выставке в Хай-холле. Но такие сосуды, как этот, встречаются редко, и еще ни одно из них не было найдено с кремированными останками внутри, сообщила Лора Ховарт, менеджер по археологии и взаимодействию с Национальным фондом в Саттон-Ху, в электронном письме.