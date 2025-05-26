Озадаченные ученые обнаружили излучающую радиосигналы из глубокого космоса идеальную сферу

Ученые были озадачены, обнаружив идеальную сферу, излучающую радиосигналы из глубокого космоса. Она похожа на инопланетный мир или плавающий снежный шар, подвешенный в космосе. Как бы то ни было, эта идеальная сфера, скрывающаяся в нашей галактике Млечный Путь за триллионы километров от нас, ставит ученых в тупик. Загадочный круглый объект с «замечательной круговой симметрией» бросает вызов современным космическим теориям, делая его происхождение и природу неясными.
Обнаруженный австралийским телескопом ASKAP объект, по мнению исследователей, вероятно, расширяется, хотя и невидим невооруженным глазом. Ученые назвали его Teleios, что в переводе с древнегреческого означает «полный» или «совершенный» из-за его потрясающей формы.
Телейос, расположенный в нашей галактике, может достигать 157 световых лет в диаметре, пишет Daily Mail.
«Наиболее очевидной характеристикой Телейоса является его замечательная круговая симметрия в сочетании с низкой поверхностной яркостью», — говорит международная команда исследователей.
Объект Teleios был обнаружен с помощью австралийского радиотелескопа Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP), расположенного в отдаленной пустыне Западной Австралии. По оценкам исследователей, он находится либо в 7100, либо в 25 100 световых годах от Земли (2,2 или 7,7 килопарсека), что соответствует тысячам триллионов миль.
Странно то, что Teleios виден только в радиоволнах, которые являются самой длинноволновой частью электромагнитного спектра, подчеркивает Daily Mail.Таким образом, Teleios нельзя увидеть в рентгеновских лучах, инфракрасном или видимом свете, то есть мы не смогли бы его увидеть, даже если бы смогли приблизиться к нему.
«Название Teleios происходит от греческого Τελείοσ (“совершенный”) за его почти идеально круглую форму, — отмечают эксперты в материале для The Conversation. — “Этот уникальный объект никогда не наблюдался ни при какой длине волны, включая видимый свет, что демонстрирует невероятную способность ASKAP обнаруживать новые объекты”.
Хотя ученые не знают точно, что представляет собой космическая сфера и как она сформировалась, у них есть несколько убедительных теорий, пишет Daily Mail.
Это может быть «остаток сверхновой» — обломки, оставшиеся после взрыва сверхновой, состоящие в основном из таких элементов, как углерод, кислород, неон и кремний. Сверхновая возникает, когда звезда эффектно взрывается, выбрасывая в космос обломки и частицы, теряя при этом большую часть своей массы, поясняет Daily Mail. Остатки сверхновых состоят в основном из элементов, полученных в результате ядерного синтеза, таких как углерод, кислород, неон и кремний.
По словам команды, опубликовавшей свои результаты в arXiv, сфера также имеет очень низкую поверхностную яркость для остатка сверхновой.
Это может быть либо молодой остаток сверхновой (возраст менее 1000 лет), либо несколько более старый остаток сверхновой (возраст более 10 000 лет). Но «исключительная округлость» Телейоса необычна для остатков сверхновых, что может свидетельствовать о том, что эта классификация не совсем верна. Остатки сверхновых обычно искажены, хотя, если бы в них была достаточно пустая область пространства, они могли бы расширяться асимметрично, пишет Daily Mail.
«Примечательно, что Teleios сохраняет свою симметричную форму, даже достигнув такого диаметра, — добавляют ученые. — Форма указывает на то, что Телейос остался относительно нетронутым окружающей средой. Это дает нам возможность сделать выводы о первоначальном взрыве сверхновой, что дает редкое представление об одном из самых энергичных событий во Вселенной».
Другая возможность заключается в том, что это также может быть пузырь звездного ветра — огромная газовая полость, выбрасываемая из верхних слоев атмосферы звезды.
Исследователи предупреждают, что необходимы дополнительные исследования телескопов и других невероятно слабых круглых объектов, которые, как правило, обнаруживаются с помощью радиосигналов, отмечает Daily Mail.
«Прямых доказательств для окончательного подтверждения какого-либо сценария нет, и необходимы новые наблюдения за этим объектом с высокой чувствительностью и разрешением», — заключают исследователи.
Телескоп ASKAP проходит одну из своих основных программ наблюдений под названием EMU (Эволюционная карта Вселенной). «EMU составляет карту всего южного неба с беспрецедентной точностью и представит самую подробную карту неба Южного полушария на сегодняшний день — впечатляющий новый радиоатлас, который будет использоваться в течение десятилетий», — добавляют ученые.