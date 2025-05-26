Озадаченные ученые обнаружили излучающую радиосигналы из глубокого космоса идеальную сферу

Это может быть либо молодой остаток сверхновой (возраст менее 1000 лет), либо несколько более старый остаток сверхновой (возраст более 10 000 лет). Но «исключительная округлость» Телейоса необычна для остатков сверхновых, что может свидетельствовать о том, что эта классификация не совсем верна. Остатки сверхновых обычно искажены, хотя, если бы в них была достаточно пустая область пространства, они могли бы расширяться асимметрично, пишет Daily Mail.