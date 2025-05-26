«Готовы платить 500−600 рублей за билет». Белорусов предупредили о мошенничестве с билетами на «Славянский базар в Витебске» 2025

В пресс-службе также обратили внимание на то, что билеты на особо топовые мероприятия «Славянского базара» были проданы еще за три месяца до их начала. Также очень много билетов забронированы, так как некоторые гости из западных стран из-за санкций своих же государств не могут их оплатить и сделают это по приезду в Беларусь.