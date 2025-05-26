«Готовы платить 500−600 рублей за билет». Белорусов предупредили о мошенничестве с билетами на «Славянский базар в Витебске» 2025

Администрация «Славянского базара в Витебске» предостерегла белорусов о мошенничестве с билетами на фестиваль, сообщили в эфире «Беларусь 1».
В пресс-службе напомнили, что продажа билетов на концерты и мероприятия фестиваля стартовала еще в апреле, поэтому на многие проекты места в зрительном зале уже раскуплены. В поисках билета в администрации посоветовали мониторить свободные места только в кассах и на онлайн-площадках специализированных операторов.
— Если купиться на перепродажу в интернете, нет никакой гарантии, — предупредили в пресс-службе.
Также по словам Марии Войтеховской, пресс-секретаря международного фестиваля искусств, покупка билетов «с рук», в том числе в интернет, грозит тем, что билет может быть продан мошенниками несколько раз.
— Люди готовы платить 500 — 600 рублей за билет. А чем это может обернуться? К примеру, вы приходите, а на вашем месте сидят такие же зрители, которые точно так же купили где-то на неофициальных площадках эти билеты, — пояснила она.
В пресс-службе также обратили внимание на то, что билеты на особо топовые мероприятия «Славянского базара» были проданы еще за три месяца до их начала. Также очень много билетов забронированы, так как некоторые гости из западных стран из-за санкций своих же государств не могут их оплатить и сделают это по приезду в Беларусь.
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