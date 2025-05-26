Есиль озеленяют: в Астане высадят 16 тысяч деревьев и обновят двор

С марта этого года началось комплексное обновление ключевых мест столицы — от Линейного парка до набережной реки Есиль. Работы охватили и сквер у мечети «Әл-Фараби», и территорию «ЭКСПО», и сквер перед «Астана Балет». Благоустройство — это не просто изменение внешнего облика района, а вклад в благополучие и комфорт каждого жителя.