Есиль озеленяют: в Астане высадят 16 тысяч деревьев и обновят двор

Деревья возвращаются в город
В Есильском районе с начала года активно ведутся работы по благоустройству. Это и обновлённые дворы, и новые деревья, и целые зоны отдыха. По словам акима района Дарменияра Кыдырбек-улы, благоустройство здесь не просто формальность, а часть системной работы.
Район Есиль является административным центром столицы, и благоустройство здесь всегда было и остаётся одним из приоритетных направлений нашей работы.
В условиях плотной застройки и пробок зелёные насаждения становятся не роскошью, а необходимостью. В 2024 году в Есильском районе высадили более 13 000 деревьев и 76 000 кустарников и многолетников.
Зелёные насаждения играют ключевую роль в обеспечении благоприятной экологической обстановки.
Посадка прошла по ключевым улицам: Түркістан, Ф. Оңғарсынова, Ә.Кекілбаева, на проспектах Аль-Фараби и Мәңгілік Ел, а также в районе Ботанического сада, Линейного парка и жилого комплекса «Бағыстан».
При этом озеленение продолжается — в 2025 году планируется посадить ещё 16 000 деревьев и 68 000 кустарников.
Особо выделяется улица Керей, Жәнібек хандар. Здесь впервые с момента её строительства высажены свыше 800 вязей, 450 сосен и почти 18 000 растений живой изгороди.
Дворы меняются
Но не только зелень делает город комфортнее. В прошлом году в Есильском районе обновили 9 дворов: установили уличные тренажёры, игровые комплексы, воркаут-зоны, заменили покрытие. В 49 дворах провели ремонт.
В 2025 году благоустройство коснётся ещё шести дворов — и всё это в рамках проекта «Бюджет народного участия».
В процессе реализации проектов учитываются предложения жителей. Особую роль в этом процессе играет программа «Бюджет народного участия».
Люди могут напрямую предложить, что они хотят видеть во дворе: новое покрытие, спортивную зону или просто лавочки для отдыха. После завершения работ — обязательная проверка качества.
Новая жизнь для городских пространств
Отдельное направление — общественные зоны. В прошлом году масштабные работы прошли в Ботаническом саду: перекрасили мосты, обновили велодорожки, лавочки и урны, восстановили освещение, обустроили воркаут-зоны и детские площадки.
С марта этого года началось комплексное обновление ключевых мест столицы — от Линейного парка до набережной реки Есиль. Работы охватили и сквер у мечети «Әл-Фараби», и территорию «ЭКСПО», и сквер перед «Астана Балет». Благоустройство — это не просто изменение внешнего облика района, а вклад в благополучие и комфорт каждого жителя.
На очереди — улицы Достык, Сауран, Қазақ радиосы. Там укладывают цветную брусчатку, поребрики, обустраивают пешеходные зоны.
По словам Дарменияра Кыдырбек-улы: Есильский Район стал удобнее для жизни, а озеленение и обновление городской среды способствуют улучшению экологической обстановки. Жители принимают участие в процессе: вносят предложения, следят за качеством работ и получают в итоге более комфортное пространство.