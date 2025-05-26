ФСБ показала кадры задержания нелегальных оружейников из разных регионов РФ

Федеральная служба безопасности РФ опубликовала видеозапись с кадрами задержания нелегальных оружейников, которые действовали в разных регионах России.
В роликах также демонстрируется оружие, изъятое в ходе оперативных мероприятий.
Напомним, ранее стало известно, что ФСБ, МВД и Росгвардия этой весной задержали 172 человека, подозреваемых в незаконном обороте средств поражения и восстановлении боевых свойств гражданских образцов оружия. Силовикам удалось пресечь деятельность 62 подпольных мастерских, где модернизировали оружие, переделывали гражданские образцы в боевые, а также изготавливали боеприпасы.