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ФСБ показала кадры задержания нелегальных оружейников из разных регионов РФ

В роликах демонстрируется оружие, изъятое силовиками в ходе оперативных мероприятий.

Источник: Аргументы и факты

Федеральная служба безопасности РФ опубликовала видеозапись с кадрами задержания нелегальных оружейников, которые действовали в разных регионах России.

Речь шла о масштабной спецоперации, которую ФСБ провела совместно с МВД и Росгвардией. На обнародованных кадрах показаны не только моменты поимки подозреваемых, но и фрагменты с мест, где производились обыски.

В роликах также демонстрируется оружие, изъятое в ходе оперативных мероприятий.

Напомним, ранее стало известно, что ФСБ, МВД и Росгвардия этой весной задержали 172 человека, подозреваемых в незаконном обороте средств поражения и восстановлении боевых свойств гражданских образцов оружия. Силовикам удалось пресечь деятельность 62 подпольных мастерских, где модернизировали оружие, переделывали гражданские образцы в боевые, а также изготавливали боеприпасы.