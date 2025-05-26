Не менее 11 человек пострадали в результате перестрелки в пляжном городке в США

Однако полиция округа Хорри опубликовала в социальных сетях лишь минимальную информацию о случившемся. К примеру, неизвестно что стало причиной стрельбы, а также кто мог бы стать возможным подозреваемым, что сейчас с пострадавшими и многое другое.