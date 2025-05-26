Не менее 11 человек пострадали в результате перестрелки в пляжном городке в США

Как минимум 11 человек пострадали в результате перестрелки, которая произошла в минувшее воскресенье, 25 мая, в пляжном городе Южной Каролины, США, недалеко от лодочного причала. Об этом пишет AP News.
На кадрах, которые распространились в социальных сетях, отчетливо видно, как машины скорой помощи и полиции мчались в этот район и обратно.
Однако полиция округа Хорри опубликовала в социальных сетях лишь минимальную информацию о случившемся. К примеру, неизвестно что стало причиной стрельбы, а также кто мог бы стать возможным подозреваемым, что сейчас с пострадавшими и многое другое.
Как KP.RU писал ранее, 23 мая в Германии неизвестный с ножом совершил нападение на людей на главном вокзале Гамбурга. По данным немецких СМИ, пострадало как минимум 12 человек, а жизни троих и вовсе угрожала опасность.