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Не менее 11 человек пострадали в результате перестрелки в пляжном городке в США

Полиция округа Хорри опубликовала в соцсетях лишь минимальную информацию о случившемся.

Источник: Комсомольская правда

Как минимум 11 человек пострадали в результате перестрелки, которая произошла в минувшее воскресенье, 25 мая, в пляжном городе Южной Каролины, США, недалеко от лодочного причала. Об этом пишет AP News.

На кадрах, которые распространились в социальных сетях, отчетливо видно, как машины скорой помощи и полиции мчались в этот район и обратно.

Однако полиция округа Хорри опубликовала в социальных сетях лишь минимальную информацию о случившемся. К примеру, неизвестно что стало причиной стрельбы, а также кто мог бы стать возможным подозреваемым, что сейчас с пострадавшими и многое другое.

Как KP.RU писал ранее, 23 мая в Германии неизвестный с ножом совершил нападение на людей на главном вокзале Гамбурга. По данным немецких СМИ, пострадало как минимум 12 человек, а жизни троих и вовсе угрожала опасность.