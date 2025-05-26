Стало известно, где москвичи будут проводить летний отпуск

«Планируемые затраты жителей Москвы на отпуск заметно разнятся: 32% готовы потратить на отдых более 100 тыс. рублей, тогда как 17% респондентов пока не определились с бюджетом. Среди тех, кто уже спланировал свои расходы, по 12% закладывают 40−60 и 80−100 тыс. рублей, 11% — 20−40 тыс., а 10% — 60−80», — говорится в исследовании.