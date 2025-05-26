«Они реальны»: изучающие «инопланетные мумии» эксперты сделали поразительную находку

Теперь команда ученых опубликовала новый анализ, в котором подробно описывается, как две мумии, известные как Мария и Монтсеррат, могли умереть более 1200 лет назад. В отчете отмечается, что обе мумии женского пола. На момент смерти Марии, по предварительным оценкам, было от 35 до 45 лет, а Монтсеррат — от 16 до 25. При осмотре тела Марии были обнаружены глубокий порез и признаки укуса или ушиба в нижней части таза, а также несколько рваных ран, напоминающих следы когтей. Компьютерная томография Монтсеррат показала, что она, вероятно, умерла от колотого ранения в грудь, особенно между пятым и шестым ребрами.