«Они реальны»: изучающие «инопланетные мумии» эксперты сделали поразительную находку

Эксперты, изучающие «инопланетные мумии» в Перу, сделали поразительную находку, «которая доказывает, что они реальны». Ученые поделились новыми находками, которые, по их утверждению, доказывают, что исследуемые загадочные образцы «на 100 процентов реальны».
Десятки этих загадочных мумифицированных тел были обнаружены в пустыне Наска журналистом и уфологом Хайме Мауссаном, что положило начало многолетним исследованиям их происхождения, пишет Daily Mail. Но сторонние ученые, которые утверждали, что проанализировали их, обнаружили, что это просто куклы, сделанные из костей животных.
Теперь команда ученых опубликовала новый анализ, в котором подробно описывается, как две мумии, известные как Мария и Монтсеррат, могли умереть более 1200 лет назад. В отчете отмечается, что обе мумии женского пола. На момент смерти Марии, по предварительным оценкам, было от 35 до 45 лет, а Монтсеррат — от 16 до 25. При осмотре тела Марии были обнаружены глубокий порез и признаки укуса или ушиба в нижней части таза, а также несколько рваных ран, напоминающих следы когтей. Компьютерная томография Монтсеррат показала, что она, вероятно, умерла от колотого ранения в грудь, особенно между пятым и шестым ребрами.
«Это еще одно четкое и неопровержимое доказательство того, что эти тела на 100 процентов подлинные, настоящие и органические, поскольку когда-то были живыми», — отмечает доктор Хосе Зальче, ведущий эксперт по расследованию, в заявлении для DailyMail.com.
Доктор Зальче, бывший директор медицинского департамента ВМС Мексики, сказал, что он проанализировал 21 необычное тело, отметив такие особенности, как отпечатки пальцев, износ костей, структуру зубов, анатомию мышц и внутренних органов.
Последний анализ позволяет по-новому взглянуть на причины смерти этих предполагаемых мумий. Однако результаты исследования еще не были рассмотрены независимыми экспертами, подчеркивает Daily Mail.
Оба образца были найдены с удлиненными черепами, тремя пальцами рук и ног и внутренними органами, включая сердце, печень и кишечник. Компьютерная томография одной особи, известной как Мария, ростом пять футов шесть дюймов, выявила следы укусов, переломы, сгустки крови в тканях и признаки внутренних травм.
Доктор Зальце и его команда обнаружили значительный порез в нижней части таза, а также следы укусов или кровоподтеков и несколько небольших колотых ран. Эти повреждения простирались от копчика до бедра. Кожа и подкожно-жировая клетчатка были удалены, а два небольших позвонка были сломаны. Команда также описала рану в форме зигзага с неровным рисунком, что позволяет предположить, что Мария, возможно, упала со скалы и ударилась о камни во время падения.
В случае с Монтсеррат исследователи предположили, что причиной смерти стала серьезная травма, полученная в течение длительного периода времени. Снимки показали множественные переломы, в том числе лопатки и ребер. Исследователи отметили, что в момент смерти она, вероятно, находилась в вертикальном положении, а ее спина была прижата к твердой поверхности.
По мнению команды, отсутствие образования мозолей указывает на то, что травмы были нанесены либо в течение короткого периода времени, либо, возможно, после смерти.
Тайна мумий началась в 2017 году, когда Мауссан и команда самопровозглашенных исследователей паранормальных явлений заявили, что обнаружили странных трехпалых «мумифицированных гуманоидов» с удлиненным черепом. Тело было найдено покрытым белым порошком, который, по словам команды, использовался для сохранения останков.
А пять лет спустя крошечные существа были представлены в Конгрессе Мексики, где Мауссан отстаивал свою точку зрения и делал это дважды.
Во время второй встречи он пригласил нескольких врачей, которые в один голос заявили, что тела принадлежат реальным, когда-то жившим организмам — некоторые эксперты утверждали, что за четыре года изучили пять похожих образцов.
Однако ученые, не входящие в эту группу, также изучили две мумии и пришли к иным результатам, пишет Daily Mail. Судебный археолог Флавио Эстрада, руководивший анализом, заявил, что утверждения о том, что образцы были привезены из другого мира, «абсолютно ложны».
«Вывод прост: это куклы, собранные из костей животных с этой планеты, с использованием современных синтетических клеев, следовательно, они не были собраны в доиспанские времена, — утверждал он в январе 2024 года. — Они не инопланетяне, они не инопланетянки».
Однако бывший прокурор штата Колорадо и нынешний адвокат защиты, который осматривал одну из мумий, также является истинно верующим человеком. Джошуа Макдауэлл рассказал DailyMail.com: «Тела, изученные Эстрадой, не были связаны ни с одним из изученных нами образцов. Это были народные куклы, сделанные в виде мумий, конфискованные в аэропорту».