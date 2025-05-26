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Волейбольная «Нова» продлила соглашение с Йововичем, но рассталась с Титичем

Стало известно об очередных изменениях в составе местного клуба.

Источник: МК.RU Самара

Стало известно об очередных изменениях в составе местного клуба.

На днях писали, что «Нову» покинули центральные блокирующие Михаил Кулыгин и Андрей Ананьев. Первый присоединился в июне 2024-го, а второй выступал за нее в сезонах 2014−2015 и 2017−2018. Вернулся в тот же период.

А недавно клуб продлил соглашение с чемпионом Европы и Мировой Лиги, связующим Николой Йововичем. Пополнил состав волжан в прошлом году. До этого выступал за «Верону» и «Милан», «Тулузу», «Фридрихсхафен», «Аркасспор» и «Зираатбанкаши», «Войводину». Плюс российские «Динамо-Урал» и «Динамо-ЛО».

При этом команда рассталась с доигровщиком и мастером спорта России Андреем Титичем. Как и остальные игроки, оказался в «Нове» в 2024 году. Причем ранее был в ней с 2019-го по 2020-й.

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