Волейбольная «Нова» продлила соглашение с Йововичем, но рассталась с Титичем

На днях писали, что «Нову» покинули центральные блокирующие Михаил Кулыгин и Андрей Ананьев. Первый присоединился в июне 2024-го, а второй выступал за нее в сезонах 2014−2015 и 2017−2018. Вернулся в тот же период.