26 мая в десятки красноярских домов досрочно вернут горячую воду

Во многие красноярские дома 26 мая во второй половине дня досрочно вернут горячую воду после проверок теплосетей. Речь идет о десятках адресов на правом берегу Енисея.
В телеграм-канале СГК сообщается, что уведомления управляющим компаниям уже разосланы. Коммунальщикам нужно время, чтобы открыть входные задвижки на домах. Жильцов просят набраться терпения.
О возобновлении горячего водоснабжения по другим адресам будет сообщено дополнительно, так как предугадать результаты испытаний специалисты не могут.
Ниже публикуем список домов, в которые горячую воду подадут уже сегодня.