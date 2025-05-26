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26 мая в десятки красноярских домов досрочно вернут горячую воду

Жителям правобережья Красноярска досрочно возвращают горячую воду.

Источник: Комсомольская правда

Во многие красноярские дома 26 мая во второй половине дня досрочно вернут горячую воду после проверок теплосетей. Речь идет о десятках адресов на правом берегу Енисея.

В телеграм-канале СГК сообщается, что уведомления управляющим компаниям уже разосланы. Коммунальщикам нужно время, чтобы открыть входные задвижки на домах. Жильцов просят набраться терпения.

О возобновлении горячего водоснабжения по другим адресам будет сообщено дополнительно, так как предугадать результаты испытаний специалисты не могут.

Ниже публикуем список домов, в которые горячую воду подадут уже сегодня.