Красноярцам рассказали, где выполнить нормативы ГТО

В Красноярске работает пять центров тестирования, где можно выполнить нормативы ГТО.
Четыре центра тестирования расположены на левом берегу. Среди них:
- Центр спортивных клубов (остров Татышев, 5\5). Тел.
+7 (391) 272−69−28.
- КГМУ им. В. Ф. Войно-Ясенецкого (ул. Партизана Железняка, 1). Тел. +
7 (913) 036−45−10;
- Сибирский федеральный университет (пр. Свободный, д. 82, ст. 11). Тел.
+7 (950) 432−40−52.
- Университет Решетнёва (ул. Марковского, 57). Тел.
+7 (391) 222−74−80.
На правом берегу выполнить нормативы комплекса ГТО можно в Центре спортивной подготовки на ул. Остров Отдыха, 12. Тел.
Напомним, ГТО — это комплекс упражнений для выполнения нормативов. Их количество и вид зависят от пола, возраста и физических возможностей претендента. Выполнять нормативы ГТО можно с шести лет. За успешное выполнение нормативов участник может претендовать на золотой, серебряный или бронзовый знак отличия в зависимости от результата.