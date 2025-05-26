Красноярцам рассказали, где выполнить нормативы ГТО

Напомним, ГТО — это комплекс упражнений для выполнения нормативов. Их количество и вид зависят от пола, возраста и физических возможностей претендента. Выполнять нормативы ГТО можно с шести лет. За успешное выполнение нормативов участник может претендовать на золотой, серебряный или бронзовый знак отличия в зависимости от результата.