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Одностороннее движение введут на улице Айтыкова в Алматы

В Алматы с 26 мая вносятся изменения в схему дорожного движения на улице Айтыкова путем организации одностороннего движения в южном направлении от улицы Баймагамбетова до Даналык, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

По согласованию с управлением административной полиции, новая схема вводится в экспериментальном виде с целью улучшить пропускную способность и исключить конфликтные точки на вышеуказанной части улицы.

сообщили в управлении городской мобильности

В прошлом году на участке улицы Прокофьева — от улицы Карасай батыра до улицы Есенжанова — было введено одностороннее движение.

Также в 2022 году одностороннее движение было введено на улице Есенжанова — от улицы Брусиловского до улицы Тлендиева в западном направлении, а также на улице Шакарима — от улицы Тлендиева до улицы Брусиловского в восточном направлении.

В 2018 году в «золотом» квадрате Алматы восемь улиц стали односторонними.