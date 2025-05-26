Одностороннее движение введут на улице Айтыкова в Алматы

По согласованию с управлением административной полиции, новая схема вводится в экспериментальном виде с целью улучшить пропускную способность и исключить конфликтные точки на вышеуказанной части улицы.
В прошлом году на участке улицы Прокофьева — от улицы Карасай батыра до улицы Есенжанова — было введено одностороннее движение.
Также в 2022 году одностороннее движение было введено на улице Есенжанова — от улицы Брусиловского до улицы Тлендиева в западном направлении, а также на улице Шакарима — от улицы Тлендиева до улицы Брусиловского в восточном направлении.
В 2018 году в «золотом» квадрате Алматы восемь улиц стали односторонними.