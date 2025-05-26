Экс-замглавы Челябинска осудили за превышение полномочий

ЧЕЛЯБИНСК, 26 мая — РИА Новости. Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно бывшему заместителю главы Челябинска за выдачу незаконного разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, сообщило региональное СУСК России.
По данным пресс-центра прокуратуры региона, подсудимый в апреле 2018 года, зная о том, что у ООО «Челябинскавтотранс» нет законных оснований для получения разрешения на строительство, игнорируя заключение правового управления администрации Челябинска, подписал разрешение на строительство 10-этажного жилого дома по ул. Сулимова. В итоге застройщик возвел дом на части земельного участка, принадлежащего собственникам жилых помещений многоквартирных домов по ул. Сулимова и ул. Омская, с причинением им ущерба в размере более 2,7 миллиона рублей.
«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 2 года», — говорится в сообщении.
В правоохранительных органах региона РИА Новости пояснили, что речь идет о Владимире Слободском.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), уточняется в сообщении.
Для обеспечения исполнения приговора следователями наложен арест на доли земельного участка и жилого помещения в сумме свыше 6,5 миллиона рублей, пояснили в СУСК.