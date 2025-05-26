Экс-замглавы Челябинска осудили за превышение полномочий

По данным пресс-центра прокуратуры региона, подсудимый в апреле 2018 года, зная о том, что у ООО «Челябинскавтотранс» нет законных оснований для получения разрешения на строительство, игнорируя заключение правового управления администрации Челябинска, подписал разрешение на строительство 10-этажного жилого дома по ул. Сулимова. В итоге застройщик возвел дом на части земельного участка, принадлежащего собственникам жилых помещений многоквартирных домов по ул. Сулимова и ул. Омская, с причинением им ущерба в размере более 2,7 миллиона рублей.