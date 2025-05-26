ВСУ отправляют на штурм женщин-заключенных в Сумской области

Ранее группу иностранных наемников с женщиной-снайпером в составе ликвидировали в Дзержинске в Донецкой Народной Республике. Это произошло в начале весны, когда российские военные выбивали Вооруженные силы Украины из пятиэтажек на окраине города. Впоследствии выяснилось, что там были не украинские военные, а наемники.