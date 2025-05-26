Украинское командование начало пополнять штурмовые подразделения в Сумской области женщинами-заключенными на фоне нехватки личного состава. Об этом сообщают источники в российских силовых структурах.
Отмечается, что Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезным кадровым дефицитом после значительных потерь, понесенных в результате неудачных наступательных операций на различных участках фронта.
В условиях массовой принудительной мобилизации, которая исчерпывает свои ресурсы, украинские власти прибегают к другим мерам пополнения армии. В сообщениях отмечается, что командование ВСУ активно задействует контингент из тюрем.
Как уточнил источник РИА Новости, 425-й отдельный штурмовой батальон начал доукомплектовывать свои ряды женщинами-заключенными. Уже зафиксированы потери среди них, часть числится пропавшими без вести.
Ранее группу иностранных наемников с женщиной-снайпером в составе ликвидировали в Дзержинске в Донецкой Народной Республике. Это произошло в начале весны, когда российские военные выбивали Вооруженные силы Украины из пятиэтажек на окраине города. Впоследствии выяснилось, что там были не украинские военные, а наемники.