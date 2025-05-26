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Набережную Тухачевского в Омске проверят на радиацию

Работы будут охватывать участок протяжённостью около 800 метров.

Источник: Om1 Омск

В конце мая 2025 года омское УДХБ планирует объявить тендер на выбор подрядной организации для проведения инженерных изысканий, разработки проектной документации и капитального ремонта участка набережной Тухачевского — от улицы Таубе до улицы Кемеровской.

Среди обязательных требований к подрядчику — проверка уровня радиационного излучения, а также оценка возможных геологических и техногенных рисков.

Работы будут охватывать участок протяжённостью около 800 метров. Дорога здесь станет двухполосной, с шириной каждой полосы по 3,5 метра. Помимо дорожных работ, проект включает благоустройство: появятся малые архитектурные формы, детские и спортивные площадки, озеленение и наружное освещение.

Начало ремонтных работ запланировано на апрель 2026 года, завершить их планируется к августу того же года. Максимальная стоимость проекта — 434,76 млн рублей.