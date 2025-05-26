Умер сыгравший негритенка в советском фильме «Цирк» Джеймс Паттерсон

В возрасте 91 года скончался писатель и поэт Джеймс Паттерсон, снявшийся в роли малыша-негритенка в фильме «Цирк» с актрисой Любовью Орловой. Некролог опубликовали на сайте «Российский писатель».
Паттерсон родился 17 июля 1933 года в российской столице. Его отец, художник-декоратор Ллойд Паттерсон, приехал в Советский союз годом ранее в составе культурной делегации. Затем он поступил на работу в Радиокомитет СССР. Во время Великой Отечественной войны получил контузию и умер в эвакуации в Комсомольске-на-Амуре в 32 года. Мать Паттерсона — театральная художница Вера Аралова.
Дружба Паттерсона с Орловой длилась до последних дней жизни артистки. В 1994 году вместе с матерью Джеймс Паттерсон он эмигрировал в Соединенные Штаты и поселился в районе Вашингтона. В Москве у него вышел ряд книг, в том числе «Зимние ласточки» и «Рождение ливня».
— Интеллигентный, прекрасно владевший русским языком, до самозабвенья любивший Россию и Флот, он останется навсегда в нашей памяти. Захоронить свой прах, он завещал на русской земле, там же где могилы его матери, двух братьев и отца, — говорится в публикации.