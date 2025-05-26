Умер сыгравший негритенка в советском фильме «Цирк» Джеймс Паттерсон

Паттерсон родился 17 июля 1933 года в российской столице. Его отец, художник-декоратор Ллойд Паттерсон, приехал в Советский союз годом ранее в составе культурной делегации. Затем он поступил на работу в Радиокомитет СССР. Во время Великой Отечественной войны получил контузию и умер в эвакуации в Комсомольске-на-Амуре в 32 года. Мать Паттерсона — театральная художница Вера Аралова.