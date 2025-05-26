«Немного печально»: что в Крыму выбирают выпускники девятых классов

Да, все-таки в Республике Крым сохраняется эта тенденция. Родители и ребята принимают для себя такие решения. И для нас, для школ, эта ситуация немножко печальная, потому что уходят ребята, которые имеют хорошие знания, подготовлены.
И отметила, что СПО тоже готовят востребованных специалистов, в том числе для рынка труда в Крыму.
По словам Сухиной, выбор в пользу техникумов и училищ девятиклассники делают с целью избежать государственной аттестации — Единого государственного экзамена — перед поступлением в вузы. И все же такого массового ухода девятиклассников, как это было в 2024 году, сегодня нет, добавила она.
«В десятые классы в прошлом году было набрано чуть меньше, нежели до этого. Но проводя уже комплектование на следующий год, я разговаривала с каждым учреждением, и в этом году нет тенденции массового ухода детей после девятого класса», — сказала Сухина.
Начальник управления образования столицы считает, что это результат эффективной работы предпрофессиональных классов, открытых в школах республики и в Симферополе в частности для подготовки ребят к поступлению в вузы по выбранной специальности.
«Открыты инженерные классы, и ребята готовятся на специальности, которые будут связаны с физикой и математикой. Открыты хорошие медицинские классы — у нас на базе школы № 2 и школы-гимназии № 10 идет подготовка. Также на базе школы № 22 в поселке Аграрное работают аграрные классы для поступления в аграрные университеты, подготовка ведется в 10 и 11 классах», — рассказала Сухина.
Она выразила надежду на то, что все выпускники, вне зависимости от того, после какого класса они покидают школу, успешно сдадут государственные экзамены.