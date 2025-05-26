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Сергей Шелест рассказал, будет ли вход в парк на Зелёном острове платным

Мэр Омска развеял слухи о реконструкции Зелёного острова.

Источник: Администрация города Омска

Глава города ответил на многочисленные вопросы жителей о реконструкции входной группы Зелёного острова. По словам градоначальника, в последнее время горожане активно интересуются, кто является исполнителем работ и какое финансирование выделяется из городского бюджета.

Мэр подчеркнул, что все текущие мероприятия реализуются в рамках заключенного концессионного соглашения. При этом городская казна не несет никаких расходов — все работы финансируются исключительно за счет средств концессионера.

Особое внимание градоначальник уделил слухам о возможном изменении статуса парка. Он категорически опроверг информацию о том, что вход на территорию Зелёного острова станет платным. Парк останется общедоступным пространством и будет открыт для всех жителей Омска и гостей города, как и прежде.

Глава города поблагодарил омичей за внимание к развитию городской инфраструктуры и выразил надежду на их понимание ситуации.