Сергей Шелест рассказал, будет ли вход в парк на Зелёном острове платным

Глава города ответил на многочисленные вопросы жителей о реконструкции входной группы Зелёного острова. По словам градоначальника, в последнее время горожане активно интересуются, кто является исполнителем работ и какое финансирование выделяется из городского бюджета.
Мэр подчеркнул, что все текущие мероприятия реализуются в рамках заключенного концессионного соглашения. При этом городская казна не несет никаких расходов — все работы финансируются исключительно за счет средств концессионера.
Особое внимание градоначальник уделил слухам о возможном изменении статуса парка. Он категорически опроверг информацию о том, что вход на территорию Зелёного острова станет платным. Парк останется общедоступным пространством и будет открыт для всех жителей Омска и гостей города, как и прежде.
Глава города поблагодарил омичей за внимание к развитию городской инфраструктуры и выразил надежду на их понимание ситуации.