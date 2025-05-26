Сергей Шелест рассказал, будет ли вход в парк на Зелёном острове платным

Особое внимание градоначальник уделил слухам о возможном изменении статуса парка. Он категорически опроверг информацию о том, что вход на территорию Зелёного острова станет платным. Парк останется общедоступным пространством и будет открыт для всех жителей Омска и гостей города, как и прежде.