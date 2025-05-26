Новый пассажирский поезд начал курсировать между Таганрогом в Симферополем

Между Таганрогом и Симферополем начал курсировать новый пассажирский поезд «Таврия» № 483/484, в свой первый рейс из приморского города он отправился вчера, 25 мая. Об этом рассказали в телеграм-канале компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
До этого состоялся также первый рейс из Симферополя: пассажиры отправились в 13:30 24 мая и прибыли в 6:15 утра 25 мая. Далее поезд будет курсировать через день, посещая в пути следования в Ростов-на-Дону.
— Этот маршрут станет хорошим подспорьем для жителей Ростова-на-Дону. Кроме того, он даст больше возможностей для планирования дороги в Крым и обратно, в том числе с возможностью пересадки в донской столице, — отметил перевозчик.
Добавим, салоны составов «Таврии» оборудованы кондиционерами, есть биотуалеты. В вагонах класса 3Б возможна перевозка домашних животных.
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