Business Insider: ПВО Украины не справляется с атаками дронов ВС РФ

Противовоздушная оборона Украины не справляется с атаками современных беспилотников ВС России. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на заявление руководителя группы подразделения ПВО ВСУ.
По словам собеседника издания, российские военные начали применять более быстрые БПЛА на больших высотах, из-за чего у ПВО Украины возникли проблемы.
«Тактика России в отношении беспилотников изменилась за последние несколько месяцев. Теперь она использует беспилотники на больших высотах, а также модифицированные модели, способные летать быстрее», — сказано в публикации.
Атаки российских боевых дронов становятся все более сложными. Украинский военный добавил, что БПЛА теперь труднее сбить.
Ранее сообщалось, что ВС РФ для ударов по военным объектам в Киеве и Одессе применили дроны самолетного типа.
Газета Financial Times писала, что Украину используют в качестве полигона для испытаний новых военных технологий.