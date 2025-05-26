Собянин рассказал, как Москва помогает развиваться столичному бизнесу

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как город помогает предпринимателей столицы.
Он поздравил бизнесменов с Днем российского предпринимательства и назвал бизнес одним из главных драйверов развития Москвы. По словам Собянина, малое и среднее предпринимательство обеспечивает значительную часть роста экономики, пополняет городской бюджет и дает работу миллионам людей. В своем блоге мэр подчеркнул, что благодаря малому и среднему бизнесу московский рынок поражает разнообразием товаров и услуг на любой вкус и кошелек.
Собянин отметил, что на сегодняшний день в Москве зарегистрировано 927 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, или 85% от общего числа предприятий столицы и около 14% от общего количества в России.
На малых и средних предприятиях работают 3,4 млн человек, или 40% от общего числа работающих в экономике Москвы. Более трети сотрудников работают в ключевых отраслях: ИТ-сфере, финансовом секторе, строительстве и на производстве, подчеркнул мэр.
По его данным, по итогам 2024 года доля малых и средних предприятий в налоговых и неналоговых доходах городского бюджета достигла 27%. За прошлый год эти компании уплатили 1,2 трлн рублей налогов. В 2025 году тенденции роста сохраняются. Так, за четыре месяца поступления в бюджет города выросли на 8,8% до 519,2 млрд рублей.
Собянин рассказал, что обеспечивать рост позволяет одна из лучших в мире систем поддержки и развития предпринимательства. В 2024 году разными мерами поддержки был охвачен каждый 11-й бизнес. Кроме того, каждое 12-е новое предприятие было создано при помощи города.
Московский бизнес активно развивается не только в России, но и за ее пределами, в чем ему помогает Московский экспортный центр. В 2024 году он способствовал заключению экспортных контрактов на общую сумму свыше 26 млрд рублей. Московские компании вышли на рынки Беларуси, Казахстана, Турции, Китая и Египта.
Спросом со стороны предпринимателей пользуются также нефинансовые меры поддержки, такие как бесплатные консультации, образовательные и деловые мероприятия, электронные услуги и сервисы. Например, супруги Пекаревы открыли развлекательный комплекс-скалодром. Благодаря программе «Прокачай свой бизнес вместе с наставником» они пересмотрели кадровые решения, смогли лучше рассчитать прибыльность бизнеса и обратить внимание на другие вопросы.
Компания «Нейропром» развивается при поддержке городской «Академии инноваторов». Она предлагает комплексное решение для компьютерного моделирования механических, химических и физических свойств материалов и сплавов. Компания в рамках программы провела переговоры с партнерами, а также подготовила документы для обновления патента и презентовала свое решение потенциальным заказчикам.
Мэр Москвы также рассказал о проекте «Сделано в Москве», призванном помогать столичным брендам стать узнаваемыми. Он объединил более семи тысяч локальных производителей более 35 категорий товаров. Пять фирменных магазинов проекта работают в кластере «Ломоносов» и районных торговых центрах. Официальный портал привлек внимание более 4,2 млн уникальных пользователей. В 2024 году содействие проекта помогло предпринимателям продать товары на сумму свыше 1 млрд рублей.
Мэр добавил, что сегодня на портале mos.ru представлено более 200 цифровых инструментов для ведения бизнеса. В первом квартале 2025 года им воспользовались более 700 тысяч раз. Всего на сегодняшний день юридические лица и индивидуальные предприниматели зарегистрировали на нем свыше 500 тысяч ученых записей.
По словам Собянина, в прошлом году самым популярным стал сервис сверки финансово-лицевых счетов по договорам аренды или купли-продажи нежилого помещения и земельного участка, с помощью которого можно узнать о состоянии лицевого счета, совершить оплату и настроить автоплатеж. За 2024 год им воспользовались более 1,2 млн раз, а всего с момента появления — более 5,9 млн раз.
«Портал поставщиков», созданный в 2013 году для проведения закупок малого объема, объединяет более 370 тысяч российских предпринимателей. Платформа предлагает 3,1 млн наименований товаров, работ и услуг. Ежедневно на ней заключают около 1,5 тысячи контрактов. По итогам прошлого года общий объем закупок превысил 121,7 млрд рублей.
Инвестиционный портал Москвы является ключевым ресурсом для взаимодействия бизнеса и города. Он предлагает более 40 электронных услуг и сервисов. Всего с 2014 года ими воспользовались более миллиона раз.
Платформа i.moscow — цифровой двойник Московского инновационного кластера. С 2019 года она стала единым окном для получения поддержки и взаимодействия между технологическими предпринимателями, учеными и институтами развития. Платформа включает более 20 сервисов для бизнеса. На ней созданы более 18 тысяч инновационных проектов и зарегистрированы более 200 тысяч пользователей. В 2024 году с помощью i.moscow было заключено 45% венчурных сделок и зарегистрировано 33% патентов Москвы.
Цифровая платформа «Открытый контроль», созданная в 2022 году, обеспечивает взаимодействие московских предпринимателей с контрольными органами. Она предлагает около 20 сервисов, позволяющих получать информацию об обязательных требованиях, консультироваться с контролерами, а также проводить самообследование на соответствие законодательству и отслеживать даты плановых проверок. В 2024 году платформу посетили более 1,5 млн человек. За все время ее работы сотрудники 19 контрольных органов провели свыше 110 тысяч профилактических мероприятий.
Собянин подчеркнул, что московский бизнес демонстрирует высокую гибкость и способность быстро адаптироваться к меняющимся условиям рынка. По его словам, правительство Москвы, в свою очередь, готово принять все необходимые меры для упрощения взаимодействия между бизнесом и городом, чтобы оно было максимально эффективно и взаимовыгодно.
Ранее заммэра Москвы Мария Багреева заявила, что за первый квартал 2025 года оборот обрабатывающей промышленности столицы составил около 1,7 трлн рублей.
Собянин отмечал, что Москва сохранила лидерство по уровню развития государственно-частного партнерства.