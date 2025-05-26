Собянин рассказал, как Москва помогает развиваться столичному бизнесу

По словам Собянина, в прошлом году самым популярным стал сервис сверки финансово-лицевых счетов по договорам аренды или купли-продажи нежилого помещения и земельного участка, с помощью которого можно узнать о состоянии лицевого счета, совершить оплату и настроить автоплатеж. За 2024 год им воспользовались более 1,2 млн раз, а всего с момента появления — более 5,9 млн раз.