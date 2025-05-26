Опубликованы зарплаты ректоров вузов Красноярского края

Данных по зарплате руководства КрасГМУ за 2024 год на данный момент нет. Но в 2022—2023 годах ректор Алексей Протопопов зарабатывал примерно по 392 тысячи рублей в месяц, его заместители — от 387 до 484 тысяч рублей, главный бухгалтер — почти 412 тысяч рублей.