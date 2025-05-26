Опубликованы зарплаты ректоров вузов Красноярского края

Названы зарплаты ректоров вузов Красноярского края. Данные опубликованы на официальных порталах министерств.
На сайте Минпросвещения РФ была опубликована информация о зарплате ректора Красноярского государственного педагогического института. В 2024 году ректор Мария Холина получала чуть более 601 тысячи рублей в месяц, проректоры — от 271 до 317 тысяч рублей. Главный бухгалтер — почти 295 тысяч рублей.
На сайте Минсельхоза РФ была обнародована зарплата ректора Красноярского государственного аграрного университета Натальи Пыжиковой. Она получала 396,6 тысяч рублей в месяц. Проректоры КрасГАУ зарабатывали от 163 до 210 тысяч рублей. Главный бухгалтер — 219,7 тысяч рублей.
Ректор Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского Владимир Лузан указал данные о зарплате на своем сайте. В 2024 году он получал 476,4 тысячи рублей в месяц. Проректоры — от 167 до 228 тысяч рублей. Главный бухгалтер — 211,8 тысяч рублей.
По остальным вузам информация появилась на сайте Министерства науки и высшего образования РФ. Ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев в 2024 году зарабатывал 672,9 тысяч рублей. Проректоры — от 299 до 480 тысяч рублей. Главный бухгалтер — 354 тысячи рублей.
Ректор Сибирского государственного университета имени Решетнева Эдхам Акбулатов в 2024 году получал 637 тысяч рублей. Проректоры — от 276 до 381 тысяч рублей, а главный бухгалтер — около 403 тысяч рублей.
Ректор Заполярного государственного университета Евгений Голубев в 2024 году зарабатывал больше остальных коллег из Красноярского края. В месяц он получал по 764,7 тысяч рублей. Проректоры — от 165 до 475 тысяч рублей. Главный бухгалтер — 476,6 тысяч рублей.
Данных по зарплате руководства КрасГМУ за 2024 год на данный момент нет. Но в 2022—2023 годах ректор Алексей Протопопов зарабатывал примерно по 392 тысячи рублей в месяц, его заместители — от 387 до 484 тысяч рублей, главный бухгалтер — почти 412 тысяч рублей.