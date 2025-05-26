Жителей Академического района на четыре дня оставили без горячей воды

В Академическом районе Екатеринбурга в период с 26 по 29 мая проводятся опрессовки, из-за которых в домах на четыре дня пропала горячая вода. Об этом сообщает портал «ФедералПресс».
В Академическом районе действует закрытая схема горячего водоснабжения, из-за чего на время гидравлических испытаний приходится ограничивать подачу ресурса.
— Из горячего крана будет течь холодная вода, — уточняют в пресс-службе УК «Академическая».
В понедельник коммунальщики начали постепенно снижать температуру горячей воды, пик отключения придется на 27 и 28 мая, с 29 мая горячая вода будет постепенно нагреваться.