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Канатная дорога на Ай-Петри заработала после отключения света

26 марта канатная дорога не работала из-за отключения света.

Источник: Reuters

Канатная дорога на Ай-Петри заработала после отключения света, сообщает туристический центр.

Утреннее отключение электроэнергии произошло из-за аварии.

Как рассказали в турцентре, первое отправление запланировано на 10:30.

Напомним, в Саках более 8 тысяч человек остались без света. В 7:56 на подстанции 110 кВ «Саки» произошло аварийное отключение линии МВ 10 Л-8 МТЗ. В результате без электричества остались 13 трансформаторных подстанций города.

Ранее мы писали, канатная дорога Ай-Петри в Крыму не работала 20 мая в связи с неблагоприятными погодными условиями, а именно сильным ветром, так как по правилам безопасности при порывах свыше 12 м/с эксплуатация невозможна.