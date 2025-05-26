Игорь Кобзев передал медучреждениям Иркутской области 47 новых автомобилей

Медучреждения Иркутской области пополнили автопарк по народной программе «Единой России» и нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Ключи от 47 новых автомобилей «Нива» вручил представителям больниц секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Игорь Кобзев. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ИРО ЕР.
Больше всего автомобилей — 15 единиц — получила Братская районная больница. По три машины ушло в Качугский, Куйтунский и Усть-Кутский районы. По две — в Боханский, Казачинско-Ленский, Нукутский, Тайшетский, Тулунский и Черемховский районы. По одной новой машине получили медучреждения Аларского, Баяндаевского, Нижнеилимского, Жигаловского, Иркутского, Ольхонского, Мамско-Чуйского, Осинского, Усть-Илимского, Чунского районов, города Усолье-Сибирское.
«Здоровье — это самое дорогое, что есть у человека. И мы должны делать всё для того, чтобы система здравоохранения развивалась даже в самом отдалённом уголке нашей огромной области. Продолжаем эту работу вместе с коллегами», — заявил Игорь Кобзев.
«Эти автомобили нам крайне необходимы: населённые пункты, особенно в сельской местности, находятся на удалении друг от друга, и фельдшерам приходится для оказания помощи проходить по несколько километров. А нужно с собой еще и сумку с медикаментами нести. Эти автомобили помогают медикам быстрее, качественнее, удобнее оказывать медицинскую помощь, вывозить маломобильных пациентов в районную больницу, лекарственные препараты получать, увозить биологические материалы на анализы. Сейчас у нас по программе модернизации первичного звена здравоохранения автомобилями обеспечены все ФАПы. Ещё пять-десять лет назад такого не было: на участковую больницу приходилась одна машина, которая обслуживала еще и несколько ФАПов», — прокомментировала главный врач Братской районной больницы, член местного политсовета «Единой России» Марина Середкина.
Депутат Законодательного собрания Иркутской области Тимур Сагдеев, представляющий территорию в региональном парламенте, отметил, что парк Братской районной больницы насчитывает 60 автомобилей и по этому показателю программа выполнена полностью.
«В народной программе и партийном проекте “Здоровое будущее” вопросу оснащения автотранспортом первичного звена здравоохранения уделялось особое внимание, потому что при оказании медицинской помощи время — дороже денег. Сегодня губернатор вручил ключи от 47 автомобилей, которые повысят мобильность оказания медицинских услуг», — подчеркнул парламентарий.
В этом году также ожидается масштабное обновление парка «Скорой помощи»: будет поставлен 51 новый автомобиль.