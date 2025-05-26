Игорь Кобзев передал медучреждениям Иркутской области 47 новых автомобилей

«Эти автомобили нам крайне необходимы: населённые пункты, особенно в сельской местности, находятся на удалении друг от друга, и фельдшерам приходится для оказания помощи проходить по несколько километров. А нужно с собой еще и сумку с медикаментами нести. Эти автомобили помогают медикам быстрее, качественнее, удобнее оказывать медицинскую помощь, вывозить маломобильных пациентов в районную больницу, лекарственные препараты получать, увозить биологические материалы на анализы. Сейчас у нас по программе модернизации первичного звена здравоохранения автомобилями обеспечены все ФАПы. Ещё пять-десять лет назад такого не было: на участковую больницу приходилась одна машина, которая обслуживала еще и несколько ФАПов», — прокомментировала главный врач Братской районной больницы, член местного политсовета «Единой России» Марина Середкина.