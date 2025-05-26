В Красноярском крае ужесточили штрафы за шум

Согласно новым правилам, за повторное нарушение тишины, связанное с громким воспроизведением музыки на балконах, подоконниках и дачных участках в ночное время (с 22:00 до 9:00), гражданам грозит штраф до 5 тысяч рублей, должностным лицам — до 40 тысяч рублей, а юридическим лицам — до 60 тысяч рублей.