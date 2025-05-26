В Красноярском крае ужесточили штрафы за шум

Губернатор Красноярского края подписал изменения в региональный закон «Об административных правонарушениях», которые касаются нарушений общественного порядка.
Согласно новым правилам, за повторное нарушение тишины, связанное с громким воспроизведением музыки на балконах, подоконниках и дачных участках в ночное время (с 22:00 до 9:00), гражданам грозит штраф до 5 тысяч рублей, должностным лицам — до 40 тысяч рублей, а юридическим лицам — до 60 тысяч рублей.
Также предусмотрены штрафы за повторные нарушения тишины при проведении ремонтных работ в многоквартирных домах в неурочное время. В этом случае гражданам также будет грозить штраф до 5 тысяч рублей, а юридическим лицам — до 70 тысяч рублей.
Кроме того, аналогичные штрафы будут применяться за повторные нарушения тишины в дневное время (с 9:00 до 22:00) в воскресные дни.
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