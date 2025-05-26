Путешественница рассказала, сколько стоит завтрак в ЮАР

Разнообразие ландшафтов, национальные парки с дикими животными, пингвины на белоснежных пляжах и винодельни в колониальных особняках делают Южную Африку привлекательной для экзотического и изысканного отдыха.
Редкое путешествие по ЮАР обходится без посещения Кейптауна — центра гастрономической культуры страны. О лучших заведениях для бранча — и ценах на еду — рассказывает Вероника Заварзина, тревел-эксперт по ЮАР.
Вероника Заварзина, путешественница
Кстати, а что такое бранч? Бранч — это нечто среднее между завтраком и обедом, скорее — поздний завтрак. Полноценный прием пищи, часто неспешный и в хорошей компании.
JARRYDS Brunch & Bistro
Адрес: 90 Regent Rd, Sea Point
Вот уже почти десятилетие это место удерживает статус одного из самых популярных в городе. Поэтому если вам предложат немного подождать, пока освободится столик — смиренно стойте, вдыхая свежий океанский бриз на улицах модного района Sea Point.
Когда двери откроются, вы окажетесь в пространстве из бетона, стекла и металла, пронизанном мягким солнечным светом. Строгую геометрию индустриального интерьера смягчает обилие пальм, фикусов и расслабленный вайб ненавязчивого сервиса.
В JARRYDS не просто подают завтрак — здесь его возвели в культ. Это место для тех, кто не спешит начинать день, предпочитая наслаждаться фантастически приготовленными яйцами Бенедикт или пухлыми, воздушными панкейками, щедро политыми кленовым сиропом (830 рублей).
Тем, кто порвал отношения с глютеном, предложат боул с киноа (785 рублей), смузи с суперфудами или шакшуку из фермерских яиц (740 рублей).
Не утруждайте себя выбором — возьмите и кофе, и мимозу, и начните утро в расслабленном ритме — в лучших австралийских традициях, которые мечтали привнести в это место братья Джаред и Ариэль Сигалы.
The Strangers Club
Адрес: 1 Braemar Rd, Green Point
Расположенный в старинном особняке Кейптауна 1828 года, The Strangers Club представляет собой концептуальное пространство, объединяющее ресторан, бутик с локальными дизайнерами и секцию с аксессуарами для дома, сувенирами и арт-объектами, которые напоминают: вы — в Африке.
Хотя аромат горящей палочки сандала у подножия статуи Будды в зелёном дворике между корпусами легко может перенести вас и в Убуд — сердце Бали.
Кухня The Strangers Club строится на философии honest, homegrown abundance — честного, сезонного и локального изобилия. Здесь не про изящные декорации на тарелках, а про тёплый кусок чиабатты с домашним хумусом, за которым хочется вернуться.
В утреннем меню — овсянка на кокосовом молоке с грейпфрутом и миндалём (515 рублей), воздушные панкейки без сахара (500 рублей), блюда из яиц в разных вариациях и хрустящая гранола. Всё можно адаптировать под веганский или безглютеновый формат.
Любителям чая вместо кофе предложат матча-латте (300 рублей), чай с пряностями, охлаждённый зелёный чай с мятой или домашние цитрусовые тоники.
Если у вас в Кейптауне всего один день, я бы не стала рекомендовать начинать его со Strangers — он украдёт большую его часть. Это место, где хочется неспешно перетекать из зала в зал, потягивая куркума-латте и забывая обо всем.
The Winchester Hotel
Адрес: 221 Beach Rd, Sea Point
Чтобы провести утро в одном из самых красивых внутренних двориков Кейптауна, стоит отправиться на завтрак в The Winchester Hotel. Около века назад здесь находилась парковка частного особняка с видом на океан — сегодня это оазис уюта в стиле Cape Dutch Revival с белыми арками, фонтаном, полосатыми зонтиками и буйной бугенвиллией, охватывающей внутренний сад, — как портал в другую эпоху.
Хотя обычно завтрак в формате шведского стола — это привилегия только постояльцев, в Winchester он открыт для всех. За фиксированную плату (около 1500 рублей) вас ждёт утренний пир в лучших традициях тихой роскоши.
На длинном столе — выбор локальных сыров, включая мягкий козий и зрелый фермерский, копчёности, домашняя гранола, кремовые йогурты, чиа-пудинги, мёд, свежевыжатые соки и сезонные фрукты — от манго и ананаса до розовой гуавы. Выпечка — отдельное удовольствие: хрустящие круассаны, мини-булочки, банановые маффины и цельнозерновой хлеб подаются тёплыми, только что из печи.
Горячая линия не уступает: яйца пашот, омлеты с начинками на выбор, блины, вафли — и в дополнение к ним обжаренный халлуми, томаты конфи, картофель и грибы на гриле.
Есть тут и опция à la carte.
Between us
Адрес: 176 Bree St, Cape Town City Centre
Немного в отдалении от модных и шумных кварталов на улице Bree Street расположился особенно чувственный гастрономический проект.
Минималистичный интерьер задаёт фон, позволяя говорить деталям: экзотическим цветочным композициям, крафтовой посуде, утончённым столовым приборам. Всё, что делают сестры-близнецы Джесси и Джейми Фидберг, — о тонком вкусе и любви к простому, но выразительному. Это и есть настоящая эстетика Кейптауна.
Здесь не следуют модным гастрономическим трендам — здесь создают свои. Например, тёплый пирог из поленты (430 рублей), который в течение 20 минут томится в духовке, прежде чем его пропитает тёплое масло из маскарпоне.
Вершина гастрономической мысли — карта напитков: масала-чай с индийскими специями (335 рублей), горячий настой на овсяном молоке с ванилью и цветами иланг-иланга, горький шоколад с добавлением маки.
Общее послевкусие от визита в between us соответствует названию — это что-то сакральное, что останется только между вами.
Coffee on Orange
Адрес: Corner of 64 Orange and, 2 Rheede St, Gardens.
Когда вы устанете от изобилия красок и вкусов, которое предлагает Кейптаун, отправляйтесь в Coffee on Orange — место, где живёт душа.
Расположенное рядом с художественным факультетом Кейптаунского университета, кафе будто приглашает погрузиться в подлинную жизнь города — среди студентов, обсуждающих искусство, политику и грядущие культурные события.
Здесь легко почувствовать себя героем фильма Вуди Аллена — интерьер в стиле mid-century modern переносит в другую эпоху, где каждая деталь — отражение тонкого вкуса владельца, сформированного годами жизни в Лондоне, Израиле и Южной Африке.
Меню с ближневосточной нотой здесь создано не для того, чтобы удивлять — оно про ощущение дома. Будто вы пришли в гости к близким друзьям, и на завтрак вам подают шакшуку, хумус с тёплым свежим хлебом (385 рублей) или тост с авокадо (385 рублей).
Особая глава — один из лучших кофе в городе и фирменный «наполеон» (300 рублей).
Крем для него готовят не по классике, а на белом шоколаде: варят медленно, дают выстояться сутки, чтобы он стал именно тем — шелковистым, насыщенным, сдержанно сладким и, конечно, хрустящим.
Гастрономический мир Кейптауна — это особое путешествие, которому стоит уделить внимание при планировании отдыха. Сохраняйте локации и наслаждайтесь редким симбиозом простоты, роскоши и чувств, которые способен подарить этот удивительный город на краю Африки.