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В Хабаровске определили лучших водителей автобусов

В конкурсе приняли участие 15 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске завершился ежегодный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди водителей автобусов, в котором приняли участие 15 человек. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В категории автобусов среднего класса победили Денис Железнов — абсолютный лидер, показавший лучшие результаты в маневрировании и знании ПДД, а также Петр Павлов и Муххамед Юльчибеков, занявшие второе и третье места соответственно.

Лучшими водителями автобусов большого класса стали Алексей Дмитриев — он продемонстрировал высший уровень профессионализма, а еще Сергей Протасов и Виталий Федоров, вставшие на второе и третье места пьедестала.

Организаторы отметили мастерство и преданность делу всех участников, вручив победителям заслуженные награды.

Конкурс проводится ежегодно для повышения профессиональных стандартов в пассажирских перевозках и поощрения лучших специалистов отрасли.