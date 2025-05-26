В Хабаровске определили лучших водителей автобусов

В Хабаровске завершился ежегодный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди водителей автобусов, в котором приняли участие 15 человек. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В категории автобусов среднего класса победили Денис Железнов — абсолютный лидер, показавший лучшие результаты в маневрировании и знании ПДД, а также Петр Павлов и Муххамед Юльчибеков, занявшие второе и третье места соответственно.
Лучшими водителями автобусов большого класса стали Алексей Дмитриев — он продемонстрировал высший уровень профессионализма, а еще Сергей Протасов и Виталий Федоров, вставшие на второе и третье места пьедестала.
Организаторы отметили мастерство и преданность делу всех участников, вручив победителям заслуженные награды.
Конкурс проводится ежегодно для повышения профессиональных стандартов в пассажирских перевозках и поощрения лучших специалистов отрасли.