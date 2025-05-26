В Перми задержали двух молодых людей, подозреваемых в угоне трех автомобилей

В Индустриальном районе Перми возбудили уголовное дело против двух молодых людей, подозреваемых в угоне трех автомобилей. Один из них — несовершеннолетний.
Как сообщает СУ СК России по Пермскому краю, в апреле 2025 года двое юношей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно завладели тремя автомобилями марки ВАЗ. После того как они покатались по городу, машины были брошены в разных районах Перми.
Оперативники Госавтоинспекции задержали подозреваемых. Сейчас в рамках расследования проводятся допросы свидетелей и очевидцев, назначены судебные экспертизы, сотрудники следственного отдела продолжают работать на местах происшествий.
Дело возбуждено по части 2 статьи 166 УК РФ — «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершённое группой лиц по предварительному сговору».