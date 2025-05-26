В Перми задержали двух молодых людей, подозреваемых в угоне трех автомобилей

Как сообщает СУ СК России по Пермскому краю, в апреле 2025 года двое юношей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно завладели тремя автомобилями марки ВАЗ. После того как они покатались по городу, машины были брошены в разных районах Перми.