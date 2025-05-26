Хабаровчанке не давали отпуск, чтобы побыть с супругом, вернувшимся с СВО

По данным ведомства, жительница Центрального района краевой столицы работала в одной из сетей продовольственных магазинов. Как рассказала заявительница, её муж, служащий в зоне СВО, получил отпуск, и она попросила перенести свой отпуск на месяц раньше графика. Однако руководство компании отказало ей в просьбе, несмотря на положения Трудового кодекса РФ и закона «О статусе военнослужащих». В результате хабаровчанке пришлось уволиться по собственному желанию.