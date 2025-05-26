Хабаровчанке не давали отпуск, чтобы побыть с супругом, вернувшимся с СВО

В Хабаровске компания не разрешала работнице уйти в отпуск, чтобы провести время с мужем, который приехал из зоны СВО. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры края.
По данным ведомства, жительница Центрального района краевой столицы работала в одной из сетей продовольственных магазинов. Как рассказала заявительница, её муж, служащий в зоне СВО, получил отпуск, и она попросила перенести свой отпуск на месяц раньше графика. Однако руководство компании отказало ей в просьбе, несмотря на положения Трудового кодекса РФ и закона «О статусе военнослужащих». В результате хабаровчанке пришлось уволиться по собственному желанию.
Прокуратура провела проверку и выявила нарушение. Прокурор района внёс представление работодателю и инициировал административные дела по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ за несоблюдение трудового законодательства.
«По итогам рассмотрения дел должностное и юридическое лица оштрафованы на общую сумму 31 тысяча рублей. Работодатель уже оплатил штрафы в бюджет государства», — сообщила старший помощник прокурора Центрального района Елена Демидовская.