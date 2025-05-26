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В Красноярске под окна дома на переулке Тихий вывалили кучу мусора

Мусор под окна перекочевал из квартиры, в которой какое-то время пролежал умерший мужчина, — он тащил домой всё подряд.

Источник: 7 канал Красноярск

Жители многоквартирного дома на переулке Тихий в Красноярске жалуются на мусор, который свалили под окна. Об этом сообщает «7 канал Красноярска».

Журналисты пишут, что мусор под окна свалили из квартиры, в которой скончался 47-летний хозяин. У него не было супруги и детей, но квартира была завалена хламом, поскольку погибший тащил домой всё, что попадалось под руку.

Сам хозяин квартиры после смерти какое-то время пролежал в ней. Квартиру вскрыли, когда соседи учуяли неприятный запах. Позже неизвестные повыкидывали из квартиры мусор, свалив его прямо под окнами. Груда мусора достигает подоконника. Когда его вывезут, пока остается вопросом.

Вместе с погибшим жил кот. Он 20 дней провел без еды и воды, а как вскрыли квартиру, сбежал. Однако его удалось найти и передать в клинику.

Ранее из Центрального района Красноярска вывезли сотни грузовиков с мусором.