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Омские грибники наткнулись на неожиданную находку в лесу у деревни

В лесу найден жеребенок, от которого отказалась мать-кобыла.

На неожиданную, по мнению автора, находку наткнулись омичи во время поиска грибов. Как рассказала Елена К. в паблике «Грибы. Грибники Омска и Омской области» соцсети «ВКонтакте», рядом с деревней Саратово она нашла молодого одинокого жеребенка. Малыш лежал под деревом.

Омичка также рассказала грустную историю со слов местных жителей.

«Нашли сегодня рядом с Саратово. Думали, что потерялся. Поискали в деревне людей, которые держат лошадей. Нам рассказали, что про жеребенка знают, мать-кобыла от него отказалась. Да, жалко, но так бывает, ничего не поделаешь. Выкормить сложно, и перспективы неясные. В общем, возни больше, чем шансов. Доехали до Алексеевского. Нашли там людей, которые занимаются лошадьми. Ответы такие же», — говорится в посте.

Теперь омичка просит помощи у омских грибников, чтобы спасти животное. Пока же омичи посоветовали обратиться на ипподром или в Экоцентр.