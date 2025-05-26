Омские грибники наткнулись на неожиданную находку в лесу у деревни

«Нашли сегодня рядом с Саратово. Думали, что потерялся. Поискали в деревне людей, которые держат лошадей. Нам рассказали, что про жеребенка знают, мать-кобыла от него отказалась. Да, жалко, но так бывает, ничего не поделаешь. Выкормить сложно, и перспективы неясные. В общем, возни больше, чем шансов. Доехали до Алексеевского. Нашли там людей, которые занимаются лошадьми. Ответы такие же», — говорится в посте.