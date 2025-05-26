Оператор связи в Омской области оформил сим-карту на покойного

Нарушение всплыло в рамках надзора за расследованием уголовного дела о краже денег с банковского счёта.
Как установили надзорные органы, в феврале 2025 года оператор оформил сим-карту, использовав персональные данные человека, который умер более пяти лет назад. Полученным номером позже воспользовались мошенники — под предлогом покупки товара они позвонили местной жительнице и выманили у неё более 15 тысяч рублей.
После проверки прокуратура направила материалы в Роскомнадзор с требованием привлечь оператора к административной ответственности. Речь идёт о нарушении правил проверки достоверности сведений об абоненте (часть 5 статьи 13.29 КоАП РФ).
Согласно действующему законодательству, за подобное нарушение юридическим лицам грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей.