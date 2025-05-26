Минтранс ввел ограничения на дорогах с 26 мая, затрагивающие водителей Беларуси

В Беларуси одновременно с движением с ближним светом фар вводятся ограничения на республиканских трассах, пишет БелТА.
Так, Министерством транспорта и коммуникаций соответствующим постановлением (№ 36 от 26 апреля 2025-го) введены сезонные ограничения на республиканских дорогах. Речь идет о начавших действовать с 26 мая временных ограничениях нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин при проезде по республиканским трассам с асфальтобетонным покрытием.
Известно, что ограничения будут действовать по 31 августа в дневное время с 11.00 до 20.00 часов при температурах свыше 25 градусов.
При этом для устойчивого функционирования транспортной отрасли эти ограничения не распространяются на платные дороги общего пользования и их участки.
Тем временем белорусские водители обязаны ездить с ближним светом фар с 25 мая. Здесь мы подробнее писали о том, что Госавтоинспекция Беларуси напомнила водителям о включенном ближнем свете фара и объявила специальную акцию «Внимание — дети!» с 25 мая по 5 июня 2025 года.
Еще Госкомвоенпром сообщил, что Беларусь и Россия создают проект нового истребителя Су-75.