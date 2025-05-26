Страны БРИКС выступят ключевыми участниками фестиваля «Наука 0+» в Бразилии

«В этом году мы впервые выйдем за пределы этого формата. Ключевыми участниками, которые в том числе представят свои разработки, станут страны БРИКС — Россия, Бразилия, Китай и ЮАР, а также государства, в которых проходит ежегодный фестиваль “Наука 0+”. Это Белоруссия, Казахстан, Узбекистан и другие. Можно сказать, что все государства БРИКС+ будут вовлечены в орбиту фестиваля», — сообщил он ТАСС на полях Кавказского инвестиционного форума, на площадке которого прошел круглый стол «Наука, молодежь и дети: как вовлекать в исследования студентов и школьников?».