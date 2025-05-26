Страны БРИКС выступят ключевыми участниками фестиваля «Наука 0+» в Бразилии

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 26 мая. /ТАСС/. Страны БРИКС представят в Бразилии свои разработки в качестве ключевых участников международного фестиваля «Наука 0+» (Nauka 0+), который пройдет в Рио-де-Жанейро в дни саммита объединения. Об этом сообщил ТАСС проректор МГУ им. М. В. Ломоносова, руководитель дирекции фестиваля Леонид Гусев.
Международный проект «Наука 0+», отмечающий 20-летие, реализуется по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего с целью привлечения в исследовательскую сферу молодежи и популяризации научного знания. Гусев напомнил, что в юбилейный год фестиваль должен пройти в 10 странах. За рубежом его традиционно организуют представители России и принимающего государства.
«В этом году мы впервые выйдем за пределы этого формата. Ключевыми участниками, которые в том числе представят свои разработки, станут страны БРИКС — Россия, Бразилия, Китай и ЮАР, а также государства, в которых проходит ежегодный фестиваль “Наука 0+”. Это Белоруссия, Казахстан, Узбекистан и другие. Можно сказать, что все государства БРИКС+ будут вовлечены в орбиту фестиваля», — сообщил он ТАСС на полях Кавказского инвестиционного форума, на площадке которого прошел круглый стол «Наука, молодежь и дети: как вовлекать в исследования студентов и школьников?».
Фестиваль стартует 30 июня в Рио-де-Жанейро и завершится в финальный день саммита БРИКС, который пройдет здесь 6−7 июля. Центральной площадкой «Наука 0+» выступит Музей завтрашнего дня (порт. Museu do Amanh), расположенный на территории городского порта. На территории музея будет организовано выставочное пространство и пройдут лекции ученых и популяризаторов науки. Мероприятия фестиваля также пройдут на базе нескольких технопарков.
«Акцент будет сделан на темах искусственного интеллекта, космоса, квантовых технологий и больших данных, на разработках для сельского хозяйства и морских исследованиях», — добавил Гусев.
Триумф россиян на ММО-59 в Бразилии.
Бразилия, где впервые пройдет фестиваль «Наука 0+», стала председателем БРИКС с 1 января. В прошлом году объединение возглавляла Россия. В начале мая в бразильском Белу-Оризонти на базе Федерального университета штата Минас-Жерайс впервые прошла Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии (ММО-59), которую традиционно организуют МГУ им. М. В. Ломоносова и Фонд Мельниченко. В этом году в ней приняли участие представители 40 стран.
Все участники российской сборной завоевали золотые медали, что стало рекордом. Президент РФ Владимир Путин поздравил ребят с триумфальным выступлением, отметив глубокие знания, выдержку и командную сплоченность российских школьников. Он также указал на то, что организаторы олимпиады внесли большой вклад в укрепление международного сотрудничества в формате БРИКС+. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля.
О форуме.
Кавказский инвестиционный форум проходит с 25 по 27 мая на территории выставочного центра «Минводыэкспо» на Ставрополье. Деловая программа форума включает в себя более 50 мероприятий. Организатор форума — Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. ТАСС — информационный партнер форума.