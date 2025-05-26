Стало известно, сколько откроют пляжей летом в Перми: список

На территории Пермского округа откроют еще пять официальных мест для массового отдыха: курорт «Усть-Качка» на левом берегу Камы, пляжи «Верде» на левом берегу Сылвы и у кафе «Лето» в деревне Мостовой. Кроме того, жителям будет доступна база отдыха «Спорт» и Тиминский пруд в Гамово.
В связи с началом купального сезона краевое управление Роспотребнадзора проверяет все пляжи и выдает разрешение на открытие мест отдыха у водоемов. Для исследований специалисты ведомства берут пробы воды и песка.
Напомним, в прошлом году купальный сезон в Пермском крае открылся 10 июня, а в Перми — 15 июня. В регионе было задекларировано 16 оборудованных пляжей для отдыха у воды.