Стало известно, сколько откроют пляжей летом в Перми: список

На территории Пермского округа откроют еще пять официальных мест для массового отдыха: курорт «Усть-Качка» на левом берегу Камы, пляжи «Верде» на левом берегу Сылвы и у кафе «Лето» в деревне Мостовой. Кроме того, жителям будет доступна база отдыха «Спорт» и Тиминский пруд в Гамово.