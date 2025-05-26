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Самарцев 29 мая научат жизни на лекции «Почему мы застреваем в прошлом?»

29 мая в 18:00 Самарская областная универсальная научная библиотека открывает двери для открытой просветительской встречи с участием экспертов в области клинической психотерапии.

29 мая в 18:00 Самарская областная универсальная научная библиотека открывает двери для открытой просветительской встречи с участием экспертов в области клинической психотерапии.

В программе вечера — лекция на актуальную тему: «Почему мы не можем отпустить прошлое?», посвящённая тому, как наш личный опыт влияет на восприятие себя и формирование самооценки.

Многие люди зачастую остаются «зажатыми» в прошлом из-за психологических травм, страха перед неизвестностью, отсутствия ясных целей или жизненного направления.

Привычные модели поведения, которые когда-то помогали нам адаптироваться, со временем могут становиться барьером на пути к развитию.

Ещё в детстве мы усваиваем установки о ценности себя через призму родительского мнения, а затем в течение жизни вырабатываем навыки, которые перестают служить нам по-настоящему.

Как преодолеть замкнутый круг повторяющихся ошибок? Как начать видеть в прошлом ресурс, а не причину своих проблем? Можно ли научиться жить здесь и сейчас, строя реальные планы на будущее?

На эти и другие важные вопросы ответят профессиональные психологи: Тимур Абилов — специалист по работе с подростками и взрослыми, ACT- и СFT-терапевт, магистр психологии, и Александр Карасев — клинический психолог, практикующий КПТ, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, магистр психологии.

Мероприятие открытое, вход свободный. Возрастное ограничение: 18+.

1 июня разыграем уникальные призы для подписчиков «МК в Самаре» в Telegram и Дзене!

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