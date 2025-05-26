Пилотажная группа «Стрижи» сделала остановку в Братске Иркутской области

В понедельник, 26 мая, лётчики группы высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Стрижи» сделали остановку в Братске. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе аэропорта.
«Можно бесконечно смотреть на то, как пять МиГ-29 один за другим приземляются и выпускают парашюты», — поделились в авиагавани.
В соцсетях аэропорта появилось видео садящихся один за другим самолётов. На кадрах видно, как группа воздушных судов пролетает над Правобережным и Падунским районами города.
Напомним, что российская авиационная группа высшего пилотажа запечатлела Братскую ГЭС с высоты, когда летела в Монголию, где выступила на праздновании 100-летия военно-воздушных сил страны и показала чёткую и слаженную работу.
Ранее в аэропорту Братска заметили самолёт Як-40 в необычной ливрее. Особое внимание привлекло нестандартное крыло самолёта с загнутыми законцовками.