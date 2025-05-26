В красноярском зоопарке родились арктические волчата: фотографии милых пушистиков

Эти крошечные пушистики с ярко-голубыми глазами уже вовсю исследуют окружающий мир и радуют посетителей своими игривыми выходками. Среди них два смелых самца и одна очаровательная самочка. «МК в Красноярске» собрал милые фотографии волчат с их родителями.
В зоопарке также рассказали о жизни и воспитании волчат.
Первые шаги к приключениям:
• Волчата рождаются слепыми и глухими, полностью полагаясь на заботу мамы. Первые дни они проводят в уютном логове, наслаждаясь молочными угощениями.
• Теперь малыши открыли глаза и уверенно шагают по своему логову, пробуя «охотиться» на веточки и листья.
• Их мягкая шерстка пока напоминает пушистую подушечку, но вскоре станет густым мехом, защищающим от суровых арктических холодов.
Игры маленьких хищников:
• Игры — это не просто развлечение, а настоящая тренировка! Догонялки и борьба помогают развивать ловкость и силу. Уже сейчас видно, кто станет вожаком: самый смелый малыш всегда первым исследует новые предметы.
• Эти «разговорчивые» малыши скулят, тявкают и даже подвывают, подражая родителям. Вскоре их голоса окрепнут, и мы услышим настоящий волчий вой.
• Их любопытство безгранично: камни, лужицы и даже собственные хвосты становятся объектами их изучения.
Воспитание по-волчьи:
• Мама-волчица — защитница и кормилица. Она заботится о безопасности логова и кормит малышей молоком до 2 месяцев.
• Папа тоже активно участвует в воспитании: приносит первую мясную пищу и учит охотиться на «учебных» объектах, таких как перепелки.
• Дисциплина — важная часть воспитания! Если волчонок увлекся игрой и отстал, родители мягко возвращают его в логово легким покусыванием за загривок.
Удивительные факты об арктических волках:
• Эти удивительные создания способны выживать при температуре до −50°C, а их белоснежная шерсть помогает им сливаться с окружающим снегом.
• В дикой природе волки-родители могут преодолевать десятки километров в поисках пищи для своих малышей.
• Малыши начнут сопровождать стаю на охоту только в 5−6 месяцев, а до этого учатся у старших через наблюдение и игру.
Отметим, что малышей уже можно увидеть в зоопарке. Они особенно активны с 11:00 до 15:00.