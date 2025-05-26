В красноярском зоопарке родились арктические волчата: фотографии милых пушистиков

Эти крошечные пушистики с ярко-голубыми глазами уже вовсю исследуют окружающий мир и радуют посетителей своими игривыми выходками. Среди них два смелых самца и одна очаровательная самочка. «МК в Красноярске» собрал милые фотографии волчат с их родителями.