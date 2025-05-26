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Три сотрудника умерли на рабочих местах в Приморье

Капитана теплохода, старшего матроса и мастера по ремонту локомотивов нашли без признаков жизни.

Источник: Комсомольская правда

За минувшую неделю трое рабочих скончались во время выполнения задач в Приморье. Также произошло два несчастных случая, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

68-летнего капитана теплохода «Арахлей» нашли коллеги на судне, он скончался. Другой моряк, 68-летний старший матрос рыболовного судна, выпал за борт в море. Также скончался 52-летний мастер участка текущего ремонта локомотивов.

Пенсионерка, работающая воспитателем в детском саду, упала и сломала ногу. А 42-летний осмотрщик-ремонтник вагонов пункта ТО вагонов получил травму во время ДТП.

Представители профсоюзов Приморья принимают участие в расследовании этих происшествий.