Три сотрудника умерли на рабочих местах в Приморье

За минувшую неделю трое рабочих скончались во время выполнения задач в Приморье. Также произошло два несчастных случая, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
68-летнего капитана теплохода «Арахлей» нашли коллеги на судне, он скончался. Другой моряк, 68-летний старший матрос рыболовного судна, выпал за борт в море. Также скончался 52-летний мастер участка текущего ремонта локомотивов.
Пенсионерка, работающая воспитателем в детском саду, упала и сломала ногу. А 42-летний осмотрщик-ремонтник вагонов пункта ТО вагонов получил травму во время ДТП.
Представители профсоюзов Приморья принимают участие в расследовании этих происшествий.