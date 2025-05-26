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В Иркутской области фрукты и овощи оценят на качество и безопасность

Проверки пройдут с 30 мая по 29 июня.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Приангарье проверят качество ранних фруктов и овощей. Контроль пройдет в рамках месячника с 30 мая по 29 июня. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве региона.

— Задача мероприятия — обеспечить безопасность услуг, оказываемых в розничной торговле, предотвратить заболевания, связанные с употреблением некачественной плодоовощной продукции в летний период, — сообщила руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова.

Также в ведомстве будет работать горячая линия, можно позвонить и пожаловаться на качество продукта или его несанкционированную торговлю. Так, за прошлый год по итогам проверок с продажи сняли более 900 килограммов овощей с нарушением требований и выписано штрафов на сумму более 214 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Братске возбудили дело из-за массового отравления детей в кафе.