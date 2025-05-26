В Иркутской области фрукты и овощи оценят на качество и безопасность

Также в ведомстве будет работать горячая линия, можно позвонить и пожаловаться на качество продукта или его несанкционированную торговлю. Так, за прошлый год по итогам проверок с продажи сняли более 900 килограммов овощей с нарушением требований и выписано штрафов на сумму более 214 тысяч рублей.