В Иркутской области фрукты и овощи оценят на качество и безопасность

В Приангарье проверят качество ранних фруктов и овощей. Контроль пройдет в рамках месячника с 30 мая по 29 июня. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве региона.
— Задача мероприятия — обеспечить безопасность услуг, оказываемых в розничной торговле, предотвратить заболевания, связанные с употреблением некачественной плодоовощной продукции в летний период, — сообщила руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова.
Также в ведомстве будет работать горячая линия, можно позвонить и пожаловаться на качество продукта или его несанкционированную торговлю. Так, за прошлый год по итогам проверок с продажи сняли более 900 килограммов овощей с нарушением требований и выписано штрафов на сумму более 214 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Братске возбудили дело из-за массового отравления детей в кафе.