В Перми определен подрядчик для строительства новой школы в микрорайоне ДКЖ

ООО «Рекон Строй» стало единственным участником и победителем конкурса на проектирование и строительство новой школы в микрорайоне ДКЖ. Сумма контракта составляет 2,9 млрд рублей, а завершить все работы необходимо до 31 августа 2028 года.
Новая четырехэтажная школа площадью 25 тысяч квадратных метров будет рассчитана на 1440 учащихся. На территории школы предусмотрено строительство бассейна объемом 7 тысяч кубических метров. Участок под строительство расположен в квартале, ограниченном улицами Василия Каменского, Гатчинской, Переселенческой и Углеуральской.
Как сообщает «Ъ-Прикамье», «Рекон Строй» зарегистрирована в сентябре 2004 года, специализируется на возведении жилых и нежилых зданий. Среди реализованных проектов компании — краевой реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями стоимостью 1 млрд рублей.