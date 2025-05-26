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В Перми определен подрядчик для строительства новой школы в микрорайоне ДКЖ

Ее построят к 2028 году.

Источник: Комсомольская правда

ООО «Рекон Строй» стало единственным участником и победителем конкурса на проектирование и строительство новой школы в микрорайоне ДКЖ. Сумма контракта составляет 2,9 млрд рублей, а завершить все работы необходимо до 31 августа 2028 года.

Новая четырехэтажная школа площадью 25 тысяч квадратных метров будет рассчитана на 1440 учащихся. На территории школы предусмотрено строительство бассейна объемом 7 тысяч кубических метров. Участок под строительство расположен в квартале, ограниченном улицами Василия Каменского, Гатчинской, Переселенческой и Углеуральской.

Как сообщает «Ъ-Прикамье», «Рекон Строй» зарегистрирована в сентябре 2004 года, специализируется на возведении жилых и нежилых зданий. Среди реализованных проектов компании — краевой реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями стоимостью 1 млрд рублей.