В Молдове на свет появляется все меньше детей: данные статистики

В отчетном году число родившихся живыми в городской местности было на 3,7 тысячи детей (или на 27,3%) ниже, чем в сельской местности. Так, в городах родилось 9,9 тысячи детей (или 42,1% от общего числа родившихся живыми), в сельской местности — 13,7 тысячи детей (57,9%).