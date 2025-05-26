В Молдове на свет появляется все меньше детей: данные статистики

Из числа живорожденных детей 51,3% составили мальчики, при соотношении полов 105 мальчиков на 100 девочек.
В 2024 году 80,7% (или 19,1 тысячи детей родились в браке, а каждый пятый ребенок появился на свет вне брака (4,5 тысячи младенцев, или 19,3%).
В отчетном году число родившихся живыми в городской местности было на 3,7 тысячи детей (или на 27,3%) ниже, чем в сельской местности. Так, в городах родилось 9,9 тысячи детей (или 42,1% от общего числа родившихся живыми), в сельской местности — 13,7 тысячи детей (57,9%).
Кроме того, в городах наблюдается меньшая доля семей с четырьмя и более детьми, при этом большинство детей, рожденных в таких семьях, рождаются у матерей, проживающих в сельской местности.
В 2024 году средний возраст матери при первых родах составил 26,8 года, увеличившись по сравнению с 2023 годом (25,3 года). В сельской местности рожают в более молодом возрасте (25,4 года), по сравнению с матерями в городах.
Данные НБС не охватывают Приднестровье и муниципий Бендеры.