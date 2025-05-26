Омичи тратят на подготовку отпуска в среднем 6 000 рублей

С приближением лета жители России начинают активную подготовку к отпуску — бронируют билеты, планируют маршруты и делают покупки. Сеть магазинов Familia провела опрос среди своих покупателей, чтобы выяснить, как россияне готовятся к отдыху и сколько тратят на сборы.
По данным опроса, 67% россиян планируют отправиться в отпуск летом 2025 года. Из них 65% выбрали поездки по России, а 35% — зарубежные направления.
Чаще других отпуск планируют:
- жители Москвы и Московской области — 81%;
- Краснодара — 79%;
- Санкт-Петербурга — 77%;
- Калининграда — 72%.
Средние затраты на подготовку к поездке (не считая билетов и проживания):
- Центральная Россия — 20 000−25 000 рублей;
- Северо-Запад и Юг — 10 000−15 000 рублей;
- Поволжье и Урал — до 10 000 рублей;
- Сибирь и Дальний Восток — 5 000−7 000 рублей.
Что покупают перед отпуском:
- дорожные аксессуары (органайзеры, подушки, косметички) — 41%;
- солнцезащитные очки — 38%;
- сумки и чемоданы — 33%;
- летняя одежда — 30%;
- удобная обувь — 26%;
- гигиенические наборы — 17%;
- продукты и снеки в дорогу — 48%.