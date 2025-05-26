Омичи тратят на подготовку отпуска в среднем 6 000 рублей

С приближением лета жители России начинают активную подготовку к отпуску — бронируют билеты, планируют маршруты и делают покупки. Сеть магазинов Familia провела опрос среди своих покупателей, чтобы выяснить, как россияне готовятся к отдыху и сколько тратят на сборы.