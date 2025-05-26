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Омичи тратят на подготовку отпуска в среднем 6 000 рублей

Больше половины россиян будут отдыхать этим летом.

Источник: Om1 Омск

С приближением лета жители России начинают активную подготовку к отпуску — бронируют билеты, планируют маршруты и делают покупки. Сеть магазинов Familia провела опрос среди своих покупателей, чтобы выяснить, как россияне готовятся к отдыху и сколько тратят на сборы.

По данным опроса, 67% россиян планируют отправиться в отпуск летом 2025 года. Из них 65% выбрали поездки по России, а 35% — зарубежные направления.

Чаще других отпуск планируют:

  • жители Москвы и Московской области — 81%;
  • Краснодара — 79%;
  • Санкт-Петербурга — 77%;
  • Калининграда — 72%.

Средние затраты на подготовку к поездке (не считая билетов и проживания):

  • Центральная Россия — 20 000−25 000 рублей;
  • Северо-Запад и Юг — 10 000−15 000 рублей;
  • Поволжье и Урал — до 10 000 рублей;
  • Сибирь и Дальний Восток — 5 000−7 000 рублей.

Что покупают перед отпуском:

  • дорожные аксессуары (органайзеры, подушки, косметички) — 41%;
  • солнцезащитные очки — 38%;
  • сумки и чемоданы — 33%;
  • летняя одежда — 30%;
  • удобная обувь — 26%;
  • гигиенические наборы — 17%;
  • продукты и снеки в дорогу — 48%.