Водитель BMW Х5 пострадал в ДТП с Chevrolet Lanos в Новосибирске

Утром в понедельник, 26 мая, в ДТП на улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске пострадал водитель кроссовера. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ города.
По данным ведомства, инцидент произошёл около 6:50 возле дома № 23, когда 43-летний водитель BMW X5 врезался в попутный седан Chevrolet Lanos.
В результате столкновения автомобиль «Шевроле» получил серьёзные повреждения, при этом водитель седана не пострадал. В свою очередь, водитель немецкого кроссовера был доставлен в больницу бригадой скорой помощи. Характер полученных им травм уточняется.
На месте работал наряд ДПС, специалисты устанавливают обстоятельства аварии.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске мотоциклиста выбросило на крышу машины после столкновения.