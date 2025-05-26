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Водитель BMW Х5 пострадал в ДТП с Chevrolet Lanos в Новосибирске

Дорожный инцидент произошёл рано утром в Кировском районе.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

Утром в понедельник, 26 мая, в ДТП на улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске пострадал водитель кроссовера. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ города.

По данным ведомства, инцидент произошёл около 6:50 возле дома № 23, когда 43-летний водитель BMW X5 врезался в попутный седан Chevrolet Lanos.

В результате столкновения автомобиль «Шевроле» получил серьёзные повреждения, при этом водитель седана не пострадал. В свою очередь, водитель немецкого кроссовера был доставлен в больницу бригадой скорой помощи. Характер полученных им травм уточняется.

На месте работал наряд ДПС, специалисты устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске мотоциклиста выбросило на крышу машины после столкновения.