Проезд по перекрытой Спортивной набережной открыли, но не для всех

Работы по реконструкции кипят вовсю — горожане обнаружили, что на набережной снесены все точки общественного питания (модная детская площадка с водной колонкой, открытая в прошлом году за счёт инвестора на месте обветшавшей спортплощадки с тренажёрами, говорят, пока стоит в целости и сохранности). С помощью строительной техники разбирают лестницу к Владивостокской крепости.