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Проезд по перекрытой Спортивной набережной открыли, но не для всех

Проезд по улице Батарейной на период проведения работ по реконструкции участка набережной от здания бывшего городского океанариума до спорткомплекса «Олимпиец» будет закрыт до 31 августа 2025 года, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на администрацию Владивостока.

Источник: ДЕЙТА

Проезд и парковка автомобилей запрещены в связи с движением крупногабаритной техники по этому участку улицы. Для пешеходов оборудован безопасный проход, также разрешён въезд в зону производства работ сотрудникам предприятий, расположенных на улице Батарейной, но для этого нужно будет оформить пропуск.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что сторожка охранника, контролирующего въезд, установили на пересечении улиц Батарейной и Западной.

Работы по реконструкции кипят вовсю — горожане обнаружили, что на набережной снесены все точки общественного питания (модная детская площадка с водной колонкой, открытая в прошлом году за счёт инвестора на месте обветшавшей спортплощадки с тренажёрами, говорят, пока стоит в целости и сохранности). С помощью строительной техники разбирают лестницу к Владивостокской крепости.

Скорее всего, обновлённую набережную откроют вместе с филиалом национального центра «Россия», который начнёт работу в здании бывшего океанариума. Великое открытие, судя по всему, приурочат к Восточному экономическому форуму.