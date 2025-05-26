Проезд по перекрытой Спортивной набережной открыли, но не для всех

Проезд и парковка автомобилей запрещены в связи с движением крупногабаритной техники по этому участку улицы. Для пешеходов оборудован безопасный проход, также разрешён въезд в зону производства работ сотрудникам предприятий, расположенных на улице Батарейной, но для этого нужно будет оформить пропуск.
Очевидцы в социальных сетях сообщают, что сторожка охранника, контролирующего въезд, установили на пересечении улиц Батарейной и Западной.
Работы по реконструкции кипят вовсю — горожане обнаружили, что на набережной снесены все точки общественного питания (модная детская площадка с водной колонкой, открытая в прошлом году за счёт инвестора на месте обветшавшей спортплощадки с тренажёрами, говорят, пока стоит в целости и сохранности). С помощью строительной техники разбирают лестницу к Владивостокской крепости.
Скорее всего, обновлённую набережную откроют вместе с филиалом национального центра «Россия», который начнёт работу в здании бывшего океанариума. Великое открытие, судя по всему, приурочат к Восточному экономическому форуму.