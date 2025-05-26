Госстандарт Беларуси запретил приправу для корейской моркови с кишечной палочкой

В Беларуси под запрет попала популярная приправа для корейской моркови, в составе которой обнаружили кишечную палочку. Популярную приправу включили в Реестр опасной продукции Госстандарта.
Так, под запрет попала неострая приправа для корейской моркови торговой марки «Магия Востока» от российского производителя ООО «АРИКОН-ПРО».
В составе приправы белорусские специалисты обнаружили недопустимое наличие бактерий группы кишечной палочки (колиформы) и сульфитредуцирующих клостридий в 0,01 грамма.
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