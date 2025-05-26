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Госстандарт Беларуси запретил приправу для корейской моркови с кишечной палочкой

Приправа для корейской моркови с кишечной палочкой попала под запрет в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси под запрет попала популярная приправа для корейской моркови, в составе которой обнаружили кишечную палочку. Популярную приправу включили в Реестр опасной продукции Госстандарта.

Так, под запрет попала неострая приправа для корейской моркови торговой марки «Магия Востока» от российского производителя ООО «АРИКОН-ПРО».

В составе приправы белорусские специалисты обнаружили недопустимое наличие бактерий группы кишечной палочки (колиформы) и сульфитредуцирующих клостридий в 0,01 грамма.

Еще Госстандарт запретил продавать популярную томатную пасту в Беларуси.

Также популярное фруктовое желе попало под запрет в Беларуси.

Ранее также Госстандарт запретил продавать известную российскую медовуху в Беларуси.