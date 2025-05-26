Минчанка поверила мошенникам и согласилась выманить сбережения пенсионерки

В МВД напомнили, что правоохранители, сотрудники банковских и иных учреждений не звонят гражданам по рабочим вопросам в мессенджерах, не просят оказать содействие в поимке злоумышленников, продлить договор на оказание услуг или взять кредит. Если поступил подобный звонок — надо немедленно прекратить разговор и сообщить о произошедшем в милицию. -0-