26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка поверила мошенникам и согласилась выманить сбережения пенсионерки, возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
В Первомайское РУВД столицы обратилась 77-летняя жительница района, которая попалась на уловку аферистов.
Сначала злоумышленники под видом представителей «Белтелекома» выманили у пенсионерки паспортные данные, якобы необходимые для продления договора на оказание услуг. Затем в мессенджере женщине позвонил лжеправоохранитель и сообщил, что от ее имени проводятся незаконные финансовые операции. Пенсионерку убедили «задекларировать» всю наличность и передать ее прибывшей женщине-курьеру.
Оперативники установили личность и задержали фигурантку — 50-летнюю минчанку. Ранее она сама поверила мошенникам, что может стать подозреваемой по уголовному делу. Во избежание ответственности согласилась забрать у пенсионерки сбережения, обменять на иностранную валюту и перевести на указанный счет.
Деньги вернут потерпевшей. Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество.
В МВД напомнили, что правоохранители, сотрудники банковских и иных учреждений не звонят гражданам по рабочим вопросам в мессенджерах, не просят оказать содействие в поимке злоумышленников, продлить договор на оказание услуг или взять кредит. Если поступил подобный звонок — надо немедленно прекратить разговор и сообщить о произошедшем в милицию. -0-